George Clooney conferma che Ocean’s 14 è in sviluppo

Dopo mesi di incertezza, Ocean’s 14 è ora confermato, con George Clooney che ha fornito una tempistica per le riprese del sequel. Se il film sarebbe andato avanti dopo Ocean’s Thirteen nel 2007 e il reboot Ocean’s 8 con protagoniste femminili nel 2018 è stato a lungo un punto interrogativo. Parlando ora con E! News, Clooney ha però rivelato che la Warner Bros. ha approvato il budget proposto per Ocean’s 14. Sebbene non ci sia ancora una data precisa per l’inizio delle riprese, l’interprete di Danny Ocean afferma che probabilmente inizieranno nell’estate del 2026.

“Abbiamo appena ottenuto l’approvazione del budget dalla Warner Brothers. Si tratta solo di programmare, quindi dobbiamo solo fissare una data di inizio. Probabilmente inizieremo le riprese tra circa nove o dieci mesi”. Per quanto riguarda i sentimenti di Clooney riguardo alla reunion con i membri chiave del cast della serie Ocean’s, la star chiarisce che tutti sono rimasti piuttosto in contatto negli anni trascorsi dall’ultimo episodio.

“Brad [Pitt], Matt [Damon], Don [Cheadle] e Julia [Roberts]. Ieri sera ho cenato con Julia. Sono tutti ancora amici molto cari, quindi sarà divertente lavorare di nuovo insieme“. Ciò che George Clooney non conferma nel suo commento è se tornerà il regista della serie, Steven Soderbergh. Soderbergh ha diretto i primi tre capitoli prima di passare il testimone a Gary Ross per il reboot del 2018.

Un articolo di Variety dello scorso gennaio affermava che David Leitch, regista di Bullet Train (2022) e The Fall Guy (2024), era in trattative per dirigere il film, ma non è chiaro se sia ancora così. Va anche notato che Ocean’s 14 non è l’unico progetto della serie in cantiere. Durante l’estate è stato rivelato che è in fase di sviluppo anche un prequel di Ocean’s Eleven, con il regista di Twisters (2024) Lee Isaac Chung che dovrebbe dirigere il film.

Con una tempistica provvisoria per le riprese ormai definita, nei prossimi mesi arriveranno probabilmente ulteriori notizie su Ocean’s 14 man mano che verranno definiti i dettagli. Non è ancora chiaro, ad esempio, quale sarà la trama del film, e una logline ufficiale svelerà sicuramente ulteriori dettagli su cosa ne è stato di Danny, Rusty e della banda dall’ultima volta che il pubblico li ha visti 18 anni fa.