Impossible Creatures: annuncio e tutto ciò che sappiamo sul nuovo franchise Disney

La prossima grande saga fantasy potrebbe arrivare presto, dato che la Disney ha annunciato l’intenzione di adattare i libri della serie Impossible Creatures in una serie di film. In passato, il pubblico ha trasformato grandi saghe fantasy in franchise cinematografici da miliardi di dollari, come Harry Potter e Il Signore degli Anelli, ma la Disney non ne produceva uno da parecchio tempo.

Le cronache di Narnia hanno avuto un buon inizio, ma sono svanite prima che lo studio adattasse ogni film, e ora stanno per essere rilanciate da Netflix. La Disney sta attualmente adattando i libri di Percy Jackson, ma come serie su Disney+ dopo che la serie cinematografica della 20th Century Fox si è conclusa dopo due film.

Impossible Creatures è una serie abbastanza recente, ma finora ha riscosso un enorme successo. L’autrice Katherine Rundell è la prima scrittrice britannica di libri per bambini a raggiungere il primo posto nelle classifiche sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti dopo J.K. Rowling. La serie ha venduto più di quattro milioni di copie in tutto il mondo e Hollywood si è interessata molto a un adattamento cinematografico. Ora questo progetto è ufficialmente in corso.

Annuncio del film Impossible Creatures

Il 7 ottobre, la Disney ha annunciato di aver acquisito i diritti per adattare Impossible Creatures con un accordo a sette cifre. Rundell era alla ricerca di un accordo cinematografico ed era in trattativa con la Warner Bros. e Netflix. Sarà lei stessa a scrivere i film, come confermato dal CEO della Disney Bob Iger in una dichiarazione congiunta:

Quando ho letto Impossible Creatures, ho capito che era perfetto per la Disney. Sono stato immediatamente attratto dal mondo vivace immaginato da Katherine e dalle possibilità che questa storia ci avrebbe offerto. Scritti dalla stessa Katherine, questi film sono in ottime mani con il nostro team della Walt Disney Studios, e non vedo l’ora di vedere questa storia portata sul grande schermo.

La Disney collaborerà anche con Rundell e il suo partner creativo Charles Collier alla produzione dei film sotto la sua etichetta Impossible Films, con un accordo di sviluppo in esclusiva che include tutti i romanzi attuali e futuri della scrittrice. Anche Rundell ha rilasciato una dichiarazione, condividendo il suo entusiasmo per la collaborazione con la Disney.

Sono assolutamente entusiasta di collaborare con la Disney. È un privilegio scrivere queste sceneggiature e sviluppare questi primi film della serie insieme a Charles, al mio team della Impossible Films e all’eccezionale team della Disney. Sono particolarmente grata a Bob Iger, il cui entusiasmo dopo aver letto il libro ha contribuito a dare il via a questa collaborazione, e ad Alan Bergman e David Greenbaum per essere stati partner incredibili durante tutto questo processo. La nostra ambizione è quella di trasformare Glimouria e Impossible Creatures in una spettacolare serie di film, in modo da poter intrattenere e ispirare il pubblico familiare di tutto il mondo.

Data la fase iniziale di questo annuncio, ci sono ancora molti aspetti dell’adattamento che Disney e Rundell devono definire. Non è stato ancora scelto un regista e non esiste una tempistica definita su quanto velocemente procederà lo sviluppo. Lo studio ha acquisito i diritti del film Impossible Creatures con un accordo a sette cifre, dimostrando però grande urgenza e interesse.

La storia di Impossible Creatures

Il primo romanzo della serie Impossible Creatures è stato pubblicato nel 2023 e ha introdotto i lettori in un nuovo regno fantastico. La storia è incentrata su Christopher, un ragazzino che scopre un mondo magico mentre è in visita dal nonno nelle Highlands scozzesi. Questo mondo si chiama Arcipelago di Gilmouria, un insieme di isole abitate da creature fantastiche.

Mentre esplora l’arcipelago, Christopher incontra Mal, una ragazza unica che vive in questo mondo. I due uniscono le forze per sconfiggere un’entità oscura che minaccia di distruggere Gilmouria, privandola di ciò che la rende così bella e vivace. Ci sono creature familiari agli appassionati lettori di fantasy, e la tradizione e la storia distintive di questo mondo lo rendono unico rispetto ad altri romanzi fantasy.

Dato che Rundell scriverà la sceneggiatura del film Impossible Creatures, i lettori del libro possono aspettarsi un adattamento piuttosto fedele dalla pagina allo schermo.

Cast di Impossible Creatures

Al momento non ci sono membri del cast associati al film Impossible Creatures. Probabilmente questo non accadrà fino a quando Rundell non avrà finito la sceneggiatura e lo studio non avrà trovato un regista per guidare l’adattamento. A quel punto, l’autore, il regista e lo studio potranno decidere chi interpreterà i personaggi principali di Impossible Creatures.

Mal e Chris saranno probabilmente interpretati da attori più giovani e meno conosciuti, in grado di interpretare i personaggi per diversi anni. Come per Harry Potter, la Disney dovrà scegliere attori che possano crescere insieme al ruolo. Attori più affermati potrebbero interpretare ruoli secondari, come il nonno di Christopher, la zia di Mal, un assassino di nome Adam Kavil e il malvagio Sforza.

Data di uscita di Impossible Creatures

Finora la Disney non ha fissato una data di uscita preliminare per Impossible Creatures. Lo studio sembra pronto a lasciare che Rundell finisca la sceneggiatura, trovi un regista e metta insieme il cast e la troupe prima di definire qualsiasi piano di uscita.

Ciò significa che probabilmente ci vorranno ancora anni prima che il film esca nelle sale. Fortunatamente, è già stato confermato che la Disney distribuirà Impossible Creatures nelle sale piuttosto che tentare di trasformarlo in un film in streaming. I fan potranno vedere le avventure di Christopher e la maestosa natura di Gilmouria sul grande schermo quando sarà il momento.

Il futuro del franchise di Impossible Creatures

Il primo film di Impossible Creatures potrebbe non essere ancora uscito, ma Disney e Rundell hanno già in mente un franchise di grande successo per il grande schermo con questa proprietà. Il secondo libro di Impossible Creatures, The Poisoned King, è stato pubblicato nel settembre 2025, fornendo allo studio una chiara tabella di marcia per il franchise prima ancora che inizi.

Inoltre, sono previsti in totale cinque libri, con Rundell che sta pianificando anche degli spin-off e forse altri all’interno dello stesso universo. Dipenderà in gran parte dal successo dei libri e dall’andamento dei film tratti dai libri al cinema.

Questo potrebbe dare alla Disney un nuovo franchise di successo da esplorare per gli anni a venire, una volta avviato. Data la natura giovanile di Christopher e di questa storia, c’è la possibilità che lo studio possa persino copiare Harry Potter o Il Signore degli Anelli e realizzare i film in rapida successione. Se così fosse, Impossible Creatures potrebbe diventare il prossimo grande franchise di film fantasy.