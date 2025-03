Giancarlo Esposito: ecco chi vorrebbe essere nel DCU

Da quando ha rubato la scena nei panni di Gus Fring in Breaking Bad, Giancarlo Esposito ha interpretato molti cattivi. Più di recente, ha recitato in The Electric State e Captain America: Brave New World. In quest’ultimo, ha indossato il costume del leader della Serpent Society, Sidewinder. I fan sono rimasti delusi nel vedere l’attore “sprecato” per un personaggio così secondario nel MCU, soprattutto dopo anni di fan cast che suggerivano che avrebbe vestito i panni di Magneto o Mister Sinister, per esempio.

Giancarlo Esposito potrebbe avere una seconda possibilità nel DCU? Non sarebbe poi così sorprendente, e l’attore si è ora proposto per un cattivo di Batman, Mr. Freeze. Si vocifera di una apparizione del personaggio sullo schermo da diversi anni, sia nel franchise di The Batman di Matt Reeves che in The Brave and the Bold.

A questo punto, scegliere la star di The Mandalorian come un cattivo sembra un po’ troppo prevedibile e probabilmente non avrebbe avuto lo stesso impatto di qualche anno fa, quando Esposito apparentemente non accettava tutti i ruoli da cattivo che gli venivano offerti.

Nei fumetti, il dottor Victor Fries era un brillante esperto di criogenia che si è dato al crimine dopo che un incidente di laboratorio lo ha reso incapace di sopravvivere fuori da una tuta sotto zero. La sua origine deriva dalla disperazione per salvare la moglie malata terminale, Nora, che tiene congelata nella speranza di trovare una cura. Fries ha debuttato come Mr. Zero in Batman #121 nel 1959 e si è evoluto in Mr. Freeze dopo essere apparso nella serie TV Batman con Adam West e Batman: The Animated Series. Arnold Schwarzenegger lo ha interpretato in Batman & Robin del 1997, offrendo molti famigerati giochi di parole sul ghiaccio.

“Secondo me, mi sento semplicemente attratto dal trovare la versione concreta di ogni cosa”, ha detto il regista di The Batman Matt Reeves nel 2022. “Quindi per me, sarebbe una sfida in un modo interessante cercare di capire come ciò potrebbe accadere, anche l’idea di qualcosa come Mr. Freeze, che è una storia così bella, giusto?”

“Penso che ci sia effettivamente una versione concreta di quella storia, che potrebbe essere davvero potente e potrebbe essere davvero grandiosa. Quindi, adoro il lato fantastico di Batman, ma questa iterazione, ovviamente, pur essendo, per me, penso che sia molto fedele ai fumetti, ma non penso che questa lo sia necessariamente, non si appoggia così tanto al fantastico, immagino.”

Ha aggiunto, “Ma penso che per me sarebbe interessante provare a sbrogliare il fantastico e vedere, beh, come potrebbe avere senso qui? E quindi questa è una specie di mia opinione, come la vedo io.”

Staremo a vedere se Giancarlo Esposito avrà la possibilità di partecipare al franchise di James Gunn.