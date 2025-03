Mr. Morfina 2, Jack Quaid commenta la possibilità di un sequel: “Preghiamo gli dei del cinema”

Jack Quaid ha condiviso il suo entusiasmo per un eventuale sequel di Mr. Morfina (qui la recensione), aprendosi alla possibilità di un seguito per il thriller d’azione. Il film è uscito lo scorso weekend negli USA e ha ricevuto un forte punteggio dell’82% su Rotten Tomatoes, guadagnandosi elogi per il suo umorismo nero, la scrittura tagliente e la straordinaria interpretazione di Quaid. Da noi è arrivato il 27 marzo con Eagle Pictures e sta performando già molto bene.

Durante l’episodio 2 di Coffee Chats di ScreenRant, Jack Quaid ha discusso del potenziale per un sequel, rivelando che lui e i registi Dan Berk e Robert Olson hanno già idee entusiasmanti per un ipotetico Mr. Morfina 2. Sebbene nulla sia stato ufficialmente approvato, i suoi commenti indicano un forte desiderio di continuare la storia di Nathan Caine. “Mi piacerebbe. Ci sono così tante idee che ho, ci sono così tante idee che so che Dan e Bobby hanno. Sarebbe davvero fantastico. Quindi, non lo so, pregheremo gli dei del cinema affinché ciò accada.”

Cosa significa per un potenziale Mr. Morfina 2

Potrebbe basarsi sul successo del primo film

Mr. Morfina ha avuto un buon riscontro dalla critica e ha debuttato in cima al botteghino il giorno dell’apertura USA, guadagnando 3,9 milioni di dollari. Il film d’azione aveva un budget di produzione di 18 milioni di dollari e le proiezioni degli incassi sono promettenti. Il punteggio dell’82% della critica su Rotten Tomatoes e un punteggio dell’88% del pubblico indicano una forte approvazione della critica e del pubblico, il che significa che potrebbe esserci interesse nel continuare la storia.

Data la passione di Quaid per il progetto e l’entusiasmo del team creativo, sembra che ci sia energia creativa dietro l’idea di Mr. Morfina 2. Un sequel potrebbe esplorare cosa succede nella vita di Nathan dopo l’inaspettato colpo di scena nel finale. Il potenziale sequel potrebbe esplorare come la sua incapacità di provare dolore influisce sulle sue relazioni e decisioni morali e dare seguito alla sua dinamica con il suo interesse amoroso, Sherry Margrave (Amber Midthunder). Se il sequel dovesse realizzarsi, potrebbe capitalizzare il successo del suo predecessore continuando a offrire una nuova interpretazione dei thriller d’azione che mantiene il pubblico coinvolto.

Uno degli altri motivi principali per cui Mr. Morfina 2 ha una forte possibilità di essere realizzato è il crescente interesse del pubblico per i film d’azione con un solo uomo, in particolare quelli che coinvolgono eroi non convenzionali. Violent Night di David Harbour è diventato un successo di critica e commerciale e ha un sequel in lavorazione, mentre l’attesa cresce in modo simile per Nobody 2 di Bob Odenkirk.