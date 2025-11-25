Glinda ottiene il suo spin-off meno di una settimana dopo l’uscita di Wicked: For Good

A meno di una settimana dall’uscita nelle sale di Wicked – Parte 2 (Wicked: For Good), Glinda sta per ottenere ufficialmente il suo spin-off. L’amato personaggio è interpretato da Ariana Grande-Butera in Wicked e Wicked – Parte 2 (Wicked: For Good). Il secondo capitolo ha registrato un debutto al botteghino da record, incassando 150 milioni di dollari a livello nazionale e 226 milioni di dollari in tutto il mondo.

Ora, Harper Collins ha annunciato che il 29 settembre 2026 uscirà un romanzo intitolato Galinda: A Charmed Childhood di Gregory Maguire. Come indica il titolo, il libro esplorerà l’infanzia di Galinda prima che frequentasse la Shiz University, prima che la sua vita cambiasse per sempre dopo l’incontro con Elphaba e prima che cambiasse il suo nome in Glinda.

Il romanzo è anche descritto come un “volume gemello” del bestseller Elphie: A Wicked Childhood, un libro sull’infanzia di Elphaba scritto da Maguire e pubblicato il 25 marzo 2025. È ora disponibile un numero limitato di edizioni deluxe di Galinda, con i bordi stampati, le pagine di guardia disegnate e altre caratteristiche. Date un’occhiata al post di annuncio qui sotto:

Uno dei modi in cui Wicked – Parte 2 (Wicked: For Good) cambia il musical di Broadway è che presenta dei flashback sull’infanzia di Glinda, che mostrano come fin da piccola avesse un profondo desiderio di fare magie e abbia sempre voluto impressionare gli altri. Questi flashback saranno ora ampiamente ampliati con un intero libro dedicato alla storia della giovinezza di Glinda, che viene anticipata nella sinossi ufficiale del libro:

Chi era Glinda, la strega buona, prima di scendere con la sua bolla per salutare Dorothy? Chi era Glinda prima di diventare la magnetica e popolare compagna di stanza di Elphaba Thropp alla Shiz University?

Beh, prima di allora era Galinda. Con la “ga”.

La più giovane di quattro figli di una famiglia nobile in disgrazia, Galinda è sia coccolata che ignorata. La sua grazia naturale promette di elevarla nelle competizioni di danza del distretto, ma questi sforzi la distraggono dal vedere il crescente risentimento dei commercianti locali che disapprovano le strategie commerciali della sua famiglia. Impantanata nell’autocompiacimento e nelle timidezze senza nome dell’infanzia, Galinda non trova in sé né l’astuzia né la necessità di coltivarla. Tuttavia, mentre suo padre aggira abilmente le trappole e le insidie tese dai suoi concorrenti, Galinda inizia a danzare verso una vita che potrebbe elevarla al di sopra della sua infanzia orgogliosa, anche se difficile.

Galinda rivela la ragazza che si nasconde dietro il cliché effervescente e superficiale, offrendo ai fan di Wicked il loro primo sguardo più approfondito sulla vita di un personaggio amato e iconico.

La storia di Gregory Maguire con Wicked precede il debutto del musical di Broadway nel 2003. Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West di Maguire è stato pubblicato nel 1995 ed è diventato l’ispirazione per il musical, con molte differenze di tono e trama tra le due versioni della storia. È importante tenerlo presente con Galinda, poiché esisterà nella continuità delle storie pubblicate da Maguire e non del musical di Broadway o dei film.

Maguire ha poi continuato la storia che aveva iniziato scrivendo i sequel della serie The Wicked Years, tra cui Son of a Witch nel 2005, A Lion Among Men nel 2008 e Out of Oz nel 2011. Questa serie si concentra principalmente sul figlio di Elphaba, Liir, e sulla sua nipote, Rain. Dieci anni dopo, la storia di Rain è stata ulteriormente ampliata nella serie Another Day di Maguire.

Un nuovo film sull’universo di Wicked è in fase di sviluppo, con discussioni già in corso, ma nulla è ancora ufficiale. Detto questo, Galinda: A Charmed Childhood è la prossima storia confermata in questo universo per i fan dopo Wicked: For Good, anche se si svolgerà in una continuità diversa rispetto al musical e ai film.