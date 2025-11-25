Far Cry: annunciata la serie tv con Noah Hawley come showrunner

Due settimane dopo il rinnovo di Alien – Pianeta Terra, Noah Hawley è stato confermato alla regia di una serie televisiva basata sui videogiochi Far Cry. In precedenza, secondo alcune indiscrezioni, Hawley e Rob Mac, creatore e protagonista di It’s Always Sunny in Philadelphia, precedentemente noto come Rob McElhenney, stavano lavorando a un adattamento televisivo di Far Cry.
FX Networks ha ora annunciato che la serie televisiva Far Cry di Hawley e Mac sta ufficialmente andando avanti. Oltre al suo ruolo dietro le quinte, Mac reciterà nella serie FX, che sarà un’antologia con personaggi, trama e ambientazione diversi in ogni stagione. Hawley e Mac saranno anche i produttori esecutivi della serie.
L’annuncio ufficiale anticipa che “vi aspettano follia, caos e un tocco di ambiguità morale”. Come nel caso di Alien: Pianeta Terra– stagione 1, Far Cry andrà in onda su Hulu negli Stati Uniti e su Disney+ a livello internazionale.
Hawley ha spiegato che la decisione creativa di rendere lo show un’antologia gli consentirà di rimanere fedele alla serie di videogiochi. Lo ha paragonato a Fargo, un’altra serie FX a cui ha lavorato in precedenza, e ha condiviso il suo entusiasmo nel sviluppare l’adattamento insieme a Mac. Di seguito la dichiarazione di Hawley:
Ciò che amo della serie di videogiochi Far Cry è che si tratta di un’antologia. Ogni gioco è una variazione di un tema, proprio come ogni stagione di Fargo è una variazione di un tema. Creare una grande serie d’azione che può cambiare di anno in anno, esplorando sempre la natura dell’umanità attraverso questa lente complessa e caotica, è un sogno che diventa realtà. Sono entusiasta di collaborare con Rob e di portare sullo schermo la nostra sensibilità irriverente e ambiziosa.
Mac ha espresso il proprio entusiasmo per l’opportunità di lavorare con Hawley e di poter adattare un universo videoludico “iconico” come Far Cry.
Lavorare al fianco di Noah Hawley è un sogno che si avvera. Ubisoft è stata straordinariamente generosa, affidandoci uno dei mondi videoludici più iconici mai creati. E in tutto questo, la mia famiglia FX continua a sostenermi con la sua costante fiducia e il suo supporto.
Il presidente di FX Entertainment, Nick Gad, ha espresso la sua fiducia in Hawley e Mac per l’adattamento di Far Cry, sottolineando la loro lunga storia con il network.
FX ha avuto magnifiche collaborazioni con Rob Mac e Noah Hawley per un totale di sei serie e 32 stagioni televisive, e non potremmo essere più entusiasti che stiano collaborando per Far Cry. Non ho alcun dubbio che racconteranno questa storia in modo originale, avvincente e incredibilmente divertente. Vogliamo anche ringraziare i nostri partner di Ubisoft per averci affidato questa amata proprietà”.
Insieme alla notizia del rinnovo di Alien: Pianeta Terra per la seconda stagione, è stato annunciato che Hawley ha firmato un nuovo accordo globale con Disney Entertainment Television. Questo lo porterà a sviluppare altre serie per FX, con Far Cry che ora rappresenta un’importante aggiunta alla sua lista in continua crescita.
Oltre ad Alien: Pianeta Terra e Fargo, Hawley ha creato la serie di successo FX show Legion, insieme a My Generation e The Unusuals. La serie di Mac It’s Always Sunny in Philadelphia è giunta alla sua diciassettesima stagione ed è stato confermato che tornerà per la diciottesima. Mac è anche protagonista e produttore della serie comica sportiva di FX Welcome to Wrexham insieme a Ryan Reynolds.
Con molti giochi Far Cry da cui attingere, Hawley e Mac hanno ampio materiale di riferimento su cui lavorare mentre sviluppano la loro nuova serie per FX. Dopo il successo di The Last of Us della HBO e Fallout di Prime Video, Far Cry ha ora il potenziale per diventare la prossima serie di videogiochi di successo adattata per la televisione.