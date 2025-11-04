HomeCinema News2025

Godzilla Minus One: svelato il titolo del sequel e quando potrebbe arrivare al cinema

Di Gianmaria Cataldo

-

Godzilla Minus One spiegazione finale

La Toho ha avviato ufficialmente la produzione del sequel di Godzilla Minus One, con l’uscita prevista per il prossimo anno. Takashi Yamazaki tornerà alla regia e si occuperà nuovamente della sceneggiatura e degli effetti visivi (premiati con l’Oscar). Dopo mesi di riservatezza sul possibile seguito, il successo internazionale del film — sia al botteghino che presso la critica — ha reso l’annuncio altamente probabile.

Nel corso del Godzilla Fest 2025, organizzato in occasione del Godzilla Day alla Kanadevia Hall di Tokyo, è dunque stato svelato il titolo del nuovo capitolo del franchise: Godzilla Minus Zero. L’annuncio è stato accompagnato dalla presentazione del logo ufficiale (lo si può vedere qui), realizzato a mano dallo stesso Yamazaki. Al momento non sono state fornite indicazioni sul significato del titolo. Se “Godzilla Minus One” richiamava eventi ambientati prima del film originale del 1954, la nuova rivelazione non aggiunge ulteriori dettagli, limitandosi a rimandare aggiornamenti futuri.

Secondo quanto riportato da The Wrap, la nuova produzione potrebbe rappresentare una reinterpretazione del classico del 1954, ma non è stata ancora confermata alcuna informazione in merito. Le recenti dichiarazioni di Yamazaki suggeriscono comunque una continuità narrativa con Godzilla Minus One, con lo sviluppo dei personaggi principali e una struttura da vero e proprio sequel.

Il progetto, caratterizzato da un budget più elevato e un’impostazione produttiva su scala ampliata, avrebbe già iniziato le riprese tre mesi fa. Nonostante l’assenza di una data ufficiale di uscita, un report di aprile indicava una possibile distribuzione a fine 2026. Godzilla Minus One è stato il 37º film complessivo del franchise e la 33ª produzione Godzilla firmata Toho. Il film ha ottenuto ampi riconoscimenti, ricevendo elogi pubblici anche da parte di registi come Guillermo Del Toro, Steven Spielberg e Christopher Nolan.

Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
