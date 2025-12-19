Harrison Ford riceverà il premio alla carriera del SAG-AFTRA

Harrison Ford, l’uomo dietro Han Solo e Indiana Jones, riceverà il premio alla carriera del SAG-AFTRA. Considerato il massimo riconoscimento di categoria, riconosce la leggendaria carriera di Ford come uno degli attori di maggior successo di Hollywood. Riceverà il tributo del sindacato in occasione della 32a edizione degli Actor Awards, che saranno trasmessi in diretta streaming su Netflix domenica 1° marzo.

“Sono profondamente onorato di essere stato scelto come vincitore del premio alla carriera del SAG-AFTRA di quest’anno”, ha dichiarato Ford. “Essere riconosciuto dai miei colleghi attori significa molto per me. Ho trascorso gran parte della mia vita sui set cinematografici, lavorando a fianco di attori e troupe incredibili, e mi sono sempre sentito grato di far parte di questa comunità”.

Conferito annualmente a un attore che promuove i “migliori ideali della professione attoriale”, tra i vincitori delle passate edizioni figurano Mary Tyler Moore, Sidney Poitier, Betty White, Jane Fonda, Robert De Niro, Elizabeth Taylor e James Earl Jones.

Il lavoro di Ford include blockbuster come i franchise di “Star Wars” e “Indiana Jones“, oltre a successi come “Air Force One“, “Il fuggitivo” e “Le verità nascoste“. Quando non interpretava un eroe d’azione, Ford ha recitato in commedie romantiche come “Una donna in carriera” e in film drammatici come “Mosquito Coast“. Altri crediti includono “Blade Runner” e “Witness”, che gli è valso una nomination all’Oscar.

Ford ha precedentemente vinto il Critic’s Choice Career Achievement Award (2024), il Golden Globe Cecil B. DeMille Award (2002) e l’AFI Life Achievement Award (2000). L’anno scorso è stato candidato agli Emmy per “Shrinking” di Apple TV.

“Harrison Ford è una presenza unica nella vita americana; un attore i cui personaggi iconici hanno plasmato la cultura mondiale”, ha affermato il presidente di SAG-AFTRA, Sean Astin. “La sua carriera è stata infinitamente entusiasmante, sempre legata alla sua passione per la recitazione. Siamo onorati di celebrare una leggenda il cui impatto sulla nostra arte è indelebile.”