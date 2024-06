Godzilla Minus One: la spiegazione del finale e del titolo del film

Considerato uno dei mostri cinematografici per eccellenza, Godzilla ha fatto la sua prima comparsa al cinema nel 1954, e da quel momento una lunga serie di film a lui dedicati gli hanno permesso di acquisire fama mondiale. Nel 2023, il re dei kaiju è tornato al cinema in tutta la sua possenza con Godzilla Minus One, il 37° film del franchise (il 33° film di Godzilla prodotto dalla Toho e il quinto film dell’era Reiwa)

Scritto, diretto e con effetti visivi firmati da Takashi Yamazaki, anche questo nuovo film propone Godzilla come allegoria delle armi nucleari e dei disastri naturali, anche se nel tempo egli è passato da sole connotazioni negative a possedere anche caratteri con cui è più facile empatizzare, come ad esempio l’essere frutto involontario degli orrori perpetrati dall’essere umano nei confronti della natura.

Yamazaki ha infatti raccontato di essersi ispirato non solo all’originale del 1954 e ai film Gojira Mosura King Gidora – Daikaijū sōkōgeki (2001), a Lo squalo (1975) e ai film di Hayao Miyazaki, ma anche alle attuali preoccupazioni mondiali e all’inaffidabilità dei governi durante la pandemia. Il successo è stato poi straordinario e il film è arrivato anche a vincere il Premio Oscar per i Migliori effetti speciali, divenendo il primo titolo del franchise a ricevere tale premio, nonché il primo film non in lingua inglese.

In questo articolo, approfondiamo in particolare ciò che accade al termine Godzilla Minus One e come il film potrebbe anticipare futuri capitoli della saga. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alla spiegazione del finale e del suo titolo. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama e il cast di Godzilla Minus One

Successivamente al termine della Seconda guerra mondiale, una nuova e spaventosa minaccia mette a repentaglio l’esistenza di un Giappone in piena crisi economica e coperto di macerie: Godzilla, l’enorme mostro mutato a seguito di test nucleari costringe la popolazione giapponese, ancora devastata dalla guerra, a combattere di nuovo per la sopravvivenza. Il pilota kamikaze Kōichi Shikishima vedrà in ciò l’occasione di riscattarsi dall’essere sfuggito al suo dovere in guerra.

Koichi Shikishima, è interpretato da Ryūnosuke Kamiki,mentre Minami Hamabe interpreta Noriko Oishi, la ragazza di Shikishima. Yūki Yamada è Shirō Mizushima, un giovane membro dell’equipaggio a bordo della nave Shinsei Maru, mentre completano il cast Hidetaka Yoshioka nel ruolo di Kenji Noda, un ex ingegnere navale specializzato in armi, Munetaka Aoki in quello di Sōsaku Tachibana, ex tecnico del Servizio Aereo della Marina Militare e Kuranosuke Sasaki nel ruolo di Yōji Akitsu, capitano della Shinsei Maru.

La spiegazione del finale: cosa accade a Godzilla?

All’inizio del film Godzilla Minus One il re dei kaiju si mostra ancora con dimensioni modeste, quasi più simile per aspetto e movenze ad un dinosauro dei film di Jurassic Park. Tuttavia, viene poi spiegato che a seguito della realmente avvenuta operazione Crossroads, che prevedeva dei testi nucleari statunitensi sull’atollo di Bikini, Godzilla ha subito una mutazione e un conseguente potenziamento. Ecco allora che quando riappare nel film, è immensamente più grande e dotato di una forza inarrestabile.

Per cercare di fronteggiare questa titanica minaccia, l’ex ingegnere navale Kenji Noda, progetta di distruggere Godzilla circondandolo con serbatoi di Freon e distruggendoli, abbassando così la galleggiabilità dell’acqua e affondandolo a una profondità di 1.500 metri, lasciando che la pressione risultante lo schiacci. Se questo piano dovesse fallire, lo si riporterà rapidamente in superficie uccidendolo attraverso una decompressione esplosiva.

La decompressione esplosiva avviene quando la velocità di decompressione è maggiore rispetto al tempo normalmente impiegato per far uscire l’aria dai polmoni, ed è per questo che viene associata alla violenza di un’esplosione. Tuttavia, al momento di attuare il piano ci si rende conto di come questo non sia sufficiente per uccidere una creatura potente come Godzilla, ragion per cui si rende indispensabile il piano architettato in gran segreto da Shikishima.

Il pilota kamikaze si lancia infatti con il suo caccia dentro la bocca di Godzilla, eiettandosi per tempo e facendo sì che la carica esplosiva che portava ferisse mortalmente il kaiju. In precedenza, infatti, Shikishima aveva notato come un esplosivo fatto detonare all’interno della bocca di Godzilla lo avesse gravemente ferito, anche se il kaiju si era poi rigenerato grazie ai nuovi poteri acquisiti.

La forza dell’esplosivo utilizzato nel finale è però tale distruggere la testa di Godzilla e far sì che l’energia del suo raggio termico ne laceri il corpo. Shikishima ha così modo di riscattarsi dal suo senso di colpa per non aver fatto ciò che il suo compito prevedeva: sacrificarsi in guerra. In più occasioni nel corso del film gli viene rimproverato il suo essere sopravvissuto e la sua codardia, che sarebbero causa della morte di altri suoi compatrioti.

Shikishima, però, non si sacrifica neanche questa volta in quanto – seguendo il consiglio del capo meccanico Tachibana – sceglie la vita. Tachibana era stato tra quelli che lo accusavano di essersi sottratto al suo compito di kamikaze, ma egli stesso sembra infine rendersi conto dell’insensatezza di quei sacrifici. Nel finale viene infatti sottolineato come per troppo a lungo il Giappone non abbia avuto a cuore la vita della sua popolazione e che ciò deve ora cambiare.

Con la sconfitta di Godzilla il Giappone sembra dunque poter ora guardare ad un futuro ricco di speranza, ma l’ultima inquadratura del film ci mostra uno dei pezzi del corpo di Godizilla che inizia a rigenerarsi. Ciò lascia dunque intendere che il kaiju, lentamente, si ripresenterà in tutta la sua furia devastante. Non è però chiaro se ognuno dei pezzi si autorigenererà, dando vita a molteplici Godzilla. Di certo, al termine dei titoli di coda si possono udire i passi e il ruggito del kaiju, segno che un sequel sul suo ritorno potrebbe essere realizzato.

La spiegazione del titolo Godzilla Minus One

Ma cosa significa quel Minus One (ovvero “meno uno”) del titolo? Nel film il Giappone è un paese “ridotto a zero” dagli eventi della Seconda guerra mondiale e la distribuzione di Hiroshima e Nagasaki con le due bombe atomiche americane. Il violento attacco di Godzilla non fa altro che peggiorare la situazione di un paese già in ginocchio, portando dunque il Giappone ad uno stato “meno uno”. Koji Ueda, presidente della casa di produzione Toho, ha spiegato che il titolo è stato scelto perché “si tratta di un nuovo tipo di minaccia portata da Godzilla, che farà andare il paese in negativo“.

Il trailer di Godzilla Minus One e dove vederlo in streaming e in TV

Come anticipato, è possibile fruire di Godzilla Minus One unicamente grazie alla sua presenza nel catologo di Netflix. Per vederlo, basterà dunque sottoscrivere (qualora non lo si avesse già) un abbonamento generale alla piattaforma scegliendo tra le opzioni possibili. Si avrà così modo di guardare il titolo in totale comodità e al meglio della qualità video, avendo poi anche accesso a tutti gli altri prodotti presenti nel catalogo.