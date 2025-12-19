Analisi del trailer di Avengers: Doomsday – Le 5 rivelazioni più importanti e il loro significato

Con l’uscita del primo trailer di Avengers: Doomsday, è facile capire cosa stia facendo il Marvel Cinematic Universe per promuovere l’attesissimo film. Dopo molto tempo, i fan della Marvel ricevono finalmente un aggiornamento importante e le prime immagini ufficiali del più grande film MCU del 2026. Avengers: Doomsday riporta in scena un grande eroe che cambia tutto.

Questo ritorno conferma qualcosa che già sapevamo, ovvero che il cast rivelato di Avengers: Doomsday non include tutti gli attori che appariranno nel film. A parte questo, l’approccio adottato dalla Marvel con il primo trailer del prossimo film degli Avengers anticipa anche ciò che dovremmo aspettarci dai restanti tre trailer, e sembra molto eccitante.

Il primo trailer di Avengers: Doomsday si concentra su un eroe che ritorna

Invece di un teaser completo di Avengers: Doomsday, come ci si aspettava, il primo filmato del prossimo film degli Avengers si concentra su un eroe MCU che ritorna: Captain America di Chris Evans. Il trailer inizia con qualcuno che guida una moto attraverso una zona rurale. Poi vediamo la casa di Peggy Carter da Avengers: Endgame. L’uomo scende dalla moto e appende il casco su di essa.

Sale le scale mentre il suo riflesso appare sulla porta a vetri: è Steve Rogers. Capitan America prende la sua tuta di Avengers: Endgame, la guarda e la ripone in una scatola. La telecamera fa una panoramica intorno a Steve per rivelare che ha un bambino, poi si alza per mostrare il volto di Chris Evans. Lui sorride.

Appare la scritta “Steve Rogers tornerà in Avengers: Doomsday”, seguita da un conto alla rovescia fino alla data di uscita del film. Nessun altro personaggio degli Avengers, nemmeno Peggy Carter interpretata da Hayley Atwell, che secondo alcune indiscrezioni sarebbe apparsa in Avengers: Doomsday insieme al ritorno di Evans nell’MCU, compare nel breve teaser. Questo dovrebbe significare una cosa sola.

Il ritorno di Steve Rogers nell’MCU dovrebbe spiegare la strategia dei 4 trailer di Marvel’s Avengers: Doomsday

Dopo aver visto il ritorno di Steve Rogers nell’MCU nel primo trailer di Avengers: Doomsday, credo che la strategia della Marvel per i trailer sia diventata chiara. Sembrava sempre troppo presto per un trailer completo, dato che il prossimo film degli Avengers arriverà nelle sale solo tra un anno, il 18 dicembre 2026. Pertanto, potrebbe non esserci affatto un trailer tradizionale con Avatar: Fuoco e Cenere.

Il teaser di Steve Rogers significa probabilmente che la Marvel Studios utilizzerà i quattro trailer di Avengers: Doomsday per stuzzicare il pubblico sui personaggi principali del film MCU. Alcuni dei personaggi che potrebbero trarne vantaggio sono Thor, Loki, Doctor Doom, Doctor Strange, Spider-Man e altri. La Marvel potrebbe anche concentrarsi solo sui ritorni a sorpresa, simili a quello di Evans.

Personaggi come Deadpool di Ryan Reynolds, Wolverine di Hugh Jackman, Spider-Man di Tobey Maguire e altri personaggi del multiverso non confermati potrebbero adattarsi al ritorno a sorpresa di Steve Rogers. Detto questo, potremmo anche avere tre personaggi in primo piano prima di un teaser completo di Avengers: Doomsday come quarto trailer. Dopo il ritorno di Capitan America, il prossimo trailer di Avengers: Doomsday sarà seguito con attenzione.