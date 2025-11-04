HomeSerie TvNews

Terrazza sentimento: trailer della docu-serie Netflix su Alberto Genovese

Di Chiara Guida

-

Netflix Italia ha diffuso il trailer e il poster di Terrazza sentimento, la nuova serie documentario che ripercorre, in 3 episodi, i fatti che hanno coinvolto Alberto Genovese, l’imprenditore, ragazzo d’oro delle start up italiane (è lui il fondatore di Prima.it e Facile.it), portandolo ad un’accusa, prima, e ad una condanna, poi, per violenza sessuale, lesioni personali aggravate, detenzione di materiale pedopornografico, cessione e detenzione di sostanze stupefacenti.

La serie, disponibile solo su Netflix dal 5 novembre, è prodotta da Fremantle Italia, sviluppata e scritta da Alessandro Garramone (anche executive producer), scritta con Davide Bandiera e Annalisa Reggi, prodotta da Gabriele Immirzi, con la regia di Nicola Prosatore.

Terrazza Sentimento racconta gli abusi perpetrati dall’imprenditore Alberto Genovese ai danni di alcune ragazze che frequentavano le sue feste. Partendo dallo spunto di un tremendo caso di cronaca che ha catalizzato l’attenzione dell’opinione pubblica per diverso tempo, la serie vuole tuttavia raccontare anche il lato oscuro di un mondo in apparenza meraviglioso, fatto di soldi, bellezza e gioventù. C’è una protagonista indiretta, Milano, la città delle grandi opportunità, come le start up tecnologiche, di cui Genovese era considerato un guru, ma anche una città a due facce, di cui una incredibilmente oscura. Poi c’è la protagonista vera e propria, Terrazza Sentimento, l’attico a 5 stelle di Genovese che non solo dà il titolo alla serie ma che, attraverso il suo triste riferimento alla cronaca nera, offre l’occasione per immergersi in una storia dove l’abuso sembra la normalità. Che sia abuso delle proprie possibilità finanziarie, abuso di sostanze stupefacenti in quantità irreali, abuso, ed è il punto di non ritorno, della volontà delle ragazze che resteranno coinvolte dalla vicenda. Ma è anche abuso di se stessi, una storia di cattiveria verso tutti, fino all’autodemolizione.

I Crediti di Terrazza Sentimento

  • Prodotta da: Fremantle Italia
  • Sviluppata e scritta da: Alessandro Garramone
  • Scritta con: Davide Bandiera, Annalisa Reggi
  • Prodotta da: Gabriele Immirzi
  • Regia: Nicola Prosatore
  • Executive Producer: Alessandro Garramone
  • Montaggio: Simone Mele con Daria Di Mauro
  • Direttore della fotografia: Edoardo Bolli
  • Musiche: Don Antonio, Glauco Di Mambro
  • Produttore esecutivo: Marta Vivacqua
  • Produttore delegato: Silvia Bonanni
  • Fremantle Head of Documentaries: Ettore Paternò
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
ALTRE STORIE

