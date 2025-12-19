Daredevil: Rinascita – Stagione 2, prima immagine del ritorno di Jessica Jones

Jessica Jones tornerà finalmente nel Marvel Cinematic Universe nel 2026 con la seconda stagione di Daredevil: Rinascita. Poiché le serie Marvel-Netflix sono diventate parte integrante della timeline dell’MCU, Disney+ sta infatti diventando la nuova casa dei protagonisti di The Defenders, con la Fase 6 che riunirà due membri fondamentali. Entertainment Weekly ha ora pubblicato la prima immagine ufficiale del ritorno di Krysten Ritter nell’MCU (la si può vedere qui), che la ritrae nei panni di Jessica Jones nella seconda stagione della serie accanto all’eroe titolare Matt Murdock.

Charlie Cox, protagonista di Daredevil: Rinascita, ha parlato di come verrà esplorata la dinamica tra i due eroi di New York nella nuova stagione, dicendo che “proprio per la natura di Jessica e Matt, entrambi danno tanto quanto ricevono”. Ha anche approfondito ciò che è accaduto durante le riprese della prossima stagione. “Non sono sicuro che ne fossimo consapevoli mentre giravamo. Quindi abbiamo aspettato davvero a lungo questa opportunità per mettere questi due personaggi insieme sullo schermo e divertirci ancora di più con loro”.

Brad Winderbaum, che dirige la Marvel Television, ha paragonato la reunion di Jessica con Matt nella seconda stagione di Daredevil: Rinascita al ritorno di Jon Bernthal nei panni di Punisher nella prima stagione, affermando: “Entrambi abbiamo parlato dell’importanza di riproporre alcuni dei momenti salienti, per così dire, assicurandoci di mantenere la stessa dinamica. Con ironia, prendendoci in giro a vicenda, ma anche mettendoci al lavoro e assicurandoci di rendere giustizia alla storia”.

EW ha anche rivelato in anteprima il personaggio interpretato da Matthew Lillard nella seconda stagione di Daredevil: Rinascita, che sarà Mr. Charles, rivale politico del sindaco Wilson Fisk interpretato da Vincent D’Onofrio. Mentre la seconda stagione è già in fase di post-produzione, la serie Disney+ non finirà presto, poiché la terza stagione è già stata approvata e sarà girata nel 2026. Con il ritorno di Jessica Jones interpretata da Ritter, la porta è aperta anche per altri eroi MCU Netflix, come Luke Cage interpretato da Mike Colter e Iron Fist interpretato da Finn Jones, che devono ancora fare la loro comparsa.

La trama e il cast di Daredevil: Rinascita

In Daredevil: Rinascita della Marvel Television, Matt Murdock (Charlie Cox), un avvocato cieco con capacità straordinarie, lotta per ottenere giustizia nel suo vivace studio legale, mentre l’ex boss mafioso Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue le sue iniziative politiche a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, entrambi gli uomini si ritrovano inevitabilmente su una rotta di collisione. Entrambi torneranno nella Stagione 2.

La serie vede la partecipazione anche di Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, con Ayelet Zurer e Jon Bernthal. Dario Scardapane è lo showrunner.

La prima stagione è disponibile su Disney+.