Il Monsterverse di Apple TV si espande con una nuova serie con Wyatt Russell

Apple TV ha annunciato l’espansione del Monsterverse di Legendary con un’entusiasmante nuova serie prequel ancora senza titolo dedicata a un giovane Lee Shaw, con Wyatt Russell che riprende il ruolo del Colonnello Lee Shaw. Il candidato agli Emmy Joby Harold, sceneggiatore e produttore, è stato scelto come showrunner. In base a un nuovo accordo globale con Legendary, Harold supervisionerà inoltre l’intero franchise “Monsterverse” di Legendary per Apple TV, che includerà nuovi Titan oltre quelli più amati dai fan.

Interpretata e prodotta esecutivamente da Wyatt Russell, la serie spin-off seguirà la storia del Colonnello Lee Shaw, un agente americano che nel 1984 intraprende una missione segreta oltre le linee nemiche nel tentativo di fermare i sovietici dal liberare un nuovo, terrificante Titan, abbastanza grande da distruggere gli Stati Uniti e cambiare le sorti della Guerra Fredda.

Lo spin-off sul giovane Lee Shaw si aggiunge al catalogo in continua espansione di serie originali Apple provenienti dal Monsterverse di Legendary Entertainment, che include la serie di successo acclamata dalla critica “Monarch: Legacy of Monsters”, di cui Harold è anche produttore esecutivo, e che tornerà con la sua attesissima seconda stagione il 27 febbraio 2026.

La nuova serie prequel è prodotta esecutivamente da Harold e Tory Tunnell per Safehouse Pictures, insieme a Wyatt Russell, Chris Black, Kyle Bradstreet, Alex Boden, Max Borenstein e Andy Goddard, ed è prodotta da Kei Banno, Brian Rogers e Kenji Okuhira. Hiro Matsuoka e Takemasa Arita sono produttori esecutivi per conto di Toho Co., Ltd., proprietaria del personaggio di Godzilla. Toho ha concesso in licenza i diritti a Legendary per “Monarch: Legacy of Monsters” come naturale risultato della loro relazione di lunga data con il franchise cinematografico.

«Gli spettatori di tutto il mondo non ne hanno mai abbastanza di “Monarch: Legacy of Monsters” e non vediamo l’ora di offrire loro le nuove storie elettrizzanti su cui Joby e l’intero cast e team creativo hanno lavorato», ha dichiarato Morgan Wandell, responsabile dello sviluppo internazionale di Apple TV. «Con Joby al timone e insieme ai nostri fantastici partner di Legendary, questo nuovo spin-off darà il via a un’epica espansione del Monsterverse che porterà il pubblico ancora più vicino ai propri Titan preferiti, unendo una grande narrazione guidata dai personaggi».

«Non potrei sentirmi più privilegiato di far parte della costruzione di questo universo così iconico», ha dichiarato Harold. «Apple e Legendary sono stati partner esemplari durante tutto questo processo e continueremo a portare questi Titan della storia del cinema al pubblico con il rispetto che meritano».

«Joby è uno straordinario narratore, con una profonda comprensione di ciò che rende il Monsterverse così amato dai fan di tutto il mondo», ha dichiarato Jason Clodfelter, presidente e amministratore delegato di Legendary Television. «Siamo entusiasti di avviare con lui e Safehouse Pictures una partnership più ampia insieme ad Apple, segnando l’inizio di una nuova, entusiasmante era per il franchise».

Il Monsterverse di Legendary è un vasto universo narrativo multipiattaforma incentrato sulla lotta dell’umanità per sopravvivere in un mondo che affronta una nuova, catastrofica realtà: i mostri dei nostri miti e delle nostre leggende sono reali. Iniziato con il film Godzilla del 2014 e proseguito con Kong: Skull Island (2017), Godzilla: King of the Monsters (2019), Godzilla vs. Kong (2021) e più recentemente con il record-breaking Godzilla x Kong: The New Empire, l’episodio di maggior incasso del franchise e il film di Godzilla con il maggiore incasso di sempre, insieme all’attesissimo sequel Godzilla x Kong: Supernova, previsto per il 2027. Il Monsterverse ha superato i 2,5 miliardi di dollari di incassi globali al botteghino e si è espanso nella serie evento di grande successo “Monarch: Legacy of Monsters” per Apple TV. Con un mondo interconnesso che comprende videogiochi, graphic novel, giocattoli ed esperienze dal vivo, il Monsterverse rappresenta un intrattenimento epico su scala massima.

La prima incursione di Harold nella televisione è stata come sceneggiatore e produttore esecutivo di Obi-Wan Kenobi, candidata a cinque Emmy e capace di battere record di ascolti al debutto sulla piattaforma. Harold vanta inoltre una notevole carriera nella scrittura e produzione di grandi franchise e blockbuster, tra cui “Edge of Tomorrow”, la saga di “John Wick”, “Transformers – Il risveglio”, “The Flash” e altri. La prima stagione di “Monarch: Legacy of Monsters” è disponibile in streaming su Apple TV.