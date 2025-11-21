Harry Lloyd sarà George Martin, produttore dei Beatles, per Sam Mendes

I Beatles hanno trovato il loro leggendario produttore. Harry Lloyd, l’attore britannico noto per aver interpretato Viserys Targaryen nella prima stagione di Game of Thrones, interpreterà George Martin nel prossimo film biografico in quattro parti sui Beatles diretto da Sam Mendes, The Beatles — A Four-Film Cinematic Event.

Lloyd si unirà a Paul Mescal nel ruolo di Paul McCartney, Harrison Dickinson in quello di John Lennon, Barry Keoghan in quello di Ringo Starr e Joseph Quinn in quello di George Harrison in The Beatles — A Four-Film Cinematic Event della Sony Pictures, la cui uscita è prevista per il 2028.

Il casting è stato rivelato dal figlio di Martin, Giles Martin, in un’intervista preregistrata che andrà in onda venerdì al Ryan Tubridy Show su Virgin Radio UK. “È davvero bravo. È molto impegnato”, ha detto. Variety ha poi confermato il casting con la produzione.

Martin, scomparso nel 2016, era comunemente definito il “quinto Beatle” per il suo ampio coinvolgimento in ciascuno degli album originali della band. Scrisse la maggior parte degli arrangiamenti orchestrali e per archi e suonò anche il pianoforte o le tastiere in diversi brani. Un tempo descritto come “il produttore discografico più famoso al mondo”, in 60 anni di carriera Martin ha prodotto 30 singoli di successo al primo posto nel Regno Unito e 23 negli Stati Uniti, vincendo sei Grammy.

Oltre a Game of Thrones, Harry Lloyd è apparso in importanti serie TV come “Wolf Hall” e “Legion”, interpretando Charles Xavier. Dovrebbe recitare nella prossima sesta stagione di “Slow Horses”.