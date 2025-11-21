L’Alba sulla Mietitura: tutti i personaggi di Hunger Games che abbiamo già visto a confronto con quelli del nuovo film

Molti dei personaggi che vediamo in Hunger Games: L’Alba sulla Mietitura sono già comparsi negli altri film del franchise, e ora che il trailer del film è finalmente disponibile, possiamo vedere che aspetto avranno in questa nuova iterazione. Il prequel sui 50esimi Hunger Games ruota attorno a un giovane Haymitch Abernathy, interpretato da Woody Harrelson nei quattro film originali di Hunger Games.
L’ambientazione nel passato, nella cronologia di Hunger Games, ha costretto il franchise a riassegnare diversi personaggi importanti, dato che nel libro di L’Alba sulla Mietitura ci sono molti personaggi che ritornano. I quattro personaggi familiari presenti nel trailer sono: il mentore di Katniss, Haymitch Abernathy; il principale antagonista del franchise, il Presidente Coriolanus Snow; la scorta di Katniss, Effie Trinket; l’ex Stratega diventato un cospiratore ribelle, Plutarch Heavensbee. Ecco un confronto tra l’aspetto dei personaggi nel prequel e quello dei film precedenti.
4Haymitch Abernathy
Precedentemente interpretato da Harrelson, ora tocca a Joseph Zada interpretare il secondo vincitore del Distretto 12, protagonista del cast di L’Alba sulla Mietitura. Lo si vede con i capelli biondi e ricci, il viso rasato e gli occhi azzurri penetranti per tutto il trailer.
Zada si presenta molto bene come una versione più giovane del personaggio di Harrelson. La differenza fisica più evidente riguarda i capelli di Haymitch, che ora sono ricci, anziché lisci e un po’ più lunghi una volta cresciuto.
Considerando che in L’Alba sulla Mietitura Haymitch ha 16 anni, questa piccola differenza ha senso considerando il divario di 24 anni tra questa storia e la prima apparizione di Harrelson. L’adolescente del Distretto 12 non ha nemmeno la barba, mentre da adulto ne aveva una certa barba.
3Presidente Coriolanus Snow
Ralph Fiennes interpreta il ruolo del Presidente Coriolanus Snow in Hunger Games: L’Alba sulla Mietitura, e la prima occhiata che ne dà è un ottimo mix delle due incarnazioni precedenti, molto diverse tra loro. Fiennes indossa un abito rosso con una tradizionale rosa bianca appuntata sul bavero. È anche ben rasato e ha i capelli grigi lunghi fino alle spalle, tirati indietro.
Si adatta sicuramente alla parte, collocandosi in modo convincente tra le interpretazioni di Tom Blyth e Donald Sutherland. Il completo rosso è un piacevole richiamo a quello che Snow indossava nel finale di La ballata dell’usignolo e del serpente. Anche il viso appena rasato si adatta bene alla versione più giovane di Blyth, a differenza della barba di Sutherland.
La differenza principale nell’aspetto di Snow qui è il colore dei capelli. Invece di avere i capelli biondi del suo io più giovane o le ciocche bianche e pure della sua età avanzata, il presidente di Panem sta attraversando una fase di transizione tra queste due fasi. Considerando che siamo a 40 anni dalla versione di Blyth e 24 prima di quella di Sutherland, ha senso.
2Effie Trinket
Elle Fanning interpreta Effie Trinket in L’Alba sulla Mietitura, mostrando una versione più giovane del personaggio di consigliera interpretato da Elizabeth Banks. La si vede con i capelli biondi arricciati sul lato destro del viso, indossa una collana a farfalla, un abito blu e arancione e un po’ di trucco.
Questa versione più giovane di Effie appare piuttosto diversa dall’interpretazione di Banks. Ciò deriva principalmente dalle scelte di stile di Effie, che, pur essendo uniche, non sono così elaborate e audaci come quelle a cui siamo abituati.
La versione di Banks indossava sempre abiti ampi e stravaganti, con acconciatura e colore in continua evoluzione. Non è chiaro se la versione di Fanning avrà scelte di stile più sobrie per tutto il film o se indosserà abiti più tradizionali per Effie in seguito.
Nonostante questo netto contrasto, Fanning sembra comunque perfetta per una Effie più giovane. Che mantenga questi costumi un po’ più semplici o indossi abiti più vistosi, questo non cambierà.
1Plutarch Heavensbee
Jesse Plemons interpreta la giovane Plutarch Heavensbee, interpretata da Philip Seymour Hoffman a partire da Hunger Games: La ragazza di fuoco. Questa versione di Plutarch ha i capelli più lunghi che arrivano fino al colletto della camicia, baffi e basette.
Questo rende Plemons molto diverso da Hoffman in questo ruolo. Il biondo fragola naturale dell’attore viene mantenuto, anche se Plutarch in seguito ha i capelli bianchi o biondo chiarissimo. Tuttavia, questa differenza è accettabile, data la giovane età del personaggio e poiché la versione di Hoffman aveva le sopracciglia più scure che si abbinano meglio al colore dei capelli di Plemons.
I baffi sono un’aggiunta completamente nuova al personaggio, poiché non c’era alcun tipo di barba quando Hoffman lo interpretava. Questo potrebbe essere dovuto a una decisione personale di Plemons, dato che di solito ne ha una nella vita reale, e raderla per questo ruolo potrebbe essere stata ritenuta superflua.
Hunger Games: L’Alba sulla Mietitura deve ancora mostrarci come appaiono le versioni più giovani di Beetee, Wiress e Mags, e ci sono ancora altre rivelazioni sui personaggi più familiari che devono ancora arrivare prima dell’uscita del film il prossimo anno.