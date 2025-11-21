L’Alba sulla Mietitura: tutti i personaggi di Hunger Games che abbiamo già visto a confronto con quelli del nuovo film

Molti dei personaggi che vediamo in Hunger Games: L’Alba sulla Mietitura sono già comparsi negli altri film del franchise, e ora che il trailer del film è finalmente disponibile, possiamo vedere che aspetto avranno in questa nuova iterazione. Il prequel sui 50esimi Hunger Games ruota attorno a un giovane Haymitch Abernathy, interpretato da Woody Harrelson nei quattro film originali di Hunger Games.

L’ambientazione nel passato, nella cronologia di Hunger Games, ha costretto il franchise a riassegnare diversi personaggi importanti, dato che nel libro di L’Alba sulla Mietitura ci sono molti personaggi che ritornano. I quattro personaggi familiari presenti nel trailer sono: il mentore di Katniss, Haymitch Abernathy; il principale antagonista del franchise, il Presidente Coriolanus Snow; la scorta di Katniss, Effie Trinket; l’ex Stratega diventato un cospiratore ribelle, Plutarch Heavensbee. Ecco un confronto tra l’aspetto dei personaggi nel prequel e quello dei film precedenti.

4 Haymitch Abernathy 1 di 2 Precedentemente interpretato da Harrelson, ora tocca a Joseph Zada ​​interpretare il secondo vincitore del Distretto 12, protagonista del cast di L’Alba sulla Mietitura. Lo si vede con i capelli biondi e ricci, il viso rasato e gli occhi azzurri penetranti per tutto il trailer. Zada si presenta molto bene come una versione più giovane del personaggio di Harrelson. La differenza fisica più evidente riguarda i capelli di Haymitch, che ora sono ricci, anziché lisci e un po’ più lunghi una volta cresciuto. Considerando che in L’Alba sulla Mietitura Haymitch ha 16 anni, questa piccola differenza ha senso considerando il divario di 24 anni tra questa storia e la prima apparizione di Harrelson. L’adolescente del Distretto 12 non ha nemmeno la barba, mentre da adulto ne aveva una certa barba.

3 Presidente Coriolanus Snow 1 di 3 Ralph Fiennes interpreta il ruolo del Presidente Coriolanus Snow in Hunger Games: L’Alba sulla Mietitura, e la prima occhiata che ne dà è un ottimo mix delle due incarnazioni precedenti, molto diverse tra loro. Fiennes indossa un abito rosso con una tradizionale rosa bianca appuntata sul bavero. È anche ben rasato e ha i capelli grigi lunghi fino alle spalle, tirati indietro. Si adatta sicuramente alla parte, collocandosi in modo convincente tra le interpretazioni di Tom Blyth e Donald Sutherland. Il completo rosso è un piacevole richiamo a quello che Snow indossava nel finale di La ballata dell’usignolo e del serpente. Anche il viso appena rasato si adatta bene alla versione più giovane di Blyth, a differenza della barba di Sutherland. La differenza principale nell’aspetto di Snow qui è il colore dei capelli. Invece di avere i capelli biondi del suo io più giovane o le ciocche bianche e pure della sua età avanzata, il presidente di Panem sta attraversando una fase di transizione tra queste due fasi. Considerando che siamo a 40 anni dalla versione di Blyth e 24 prima di quella di Sutherland, ha senso.

2 Effie Trinket 1 di 2 Elle Fanning interpreta Effie Trinket in L’Alba sulla Mietitura, mostrando una versione più giovane del personaggio di consigliera interpretato da Elizabeth Banks. La si vede con i capelli biondi arricciati sul lato destro del viso, indossa una collana a farfalla, un abito blu e arancione e un po’ di trucco. Questa versione più giovane di Effie appare piuttosto diversa dall’interpretazione di Banks. Ciò deriva principalmente dalle scelte di stile di Effie, che, pur essendo uniche, non sono così elaborate e audaci come quelle a cui siamo abituati. La versione di Banks indossava sempre abiti ampi e stravaganti, con acconciatura e colore in continua evoluzione. Non è chiaro se la versione di Fanning avrà scelte di stile più sobrie per tutto il film o se indosserà abiti più tradizionali per Effie in seguito. Nonostante questo netto contrasto, Fanning sembra comunque perfetta per una Effie più giovane. Che mantenga questi costumi un po’ più semplici o indossi abiti più vistosi, questo non cambierà.