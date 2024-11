Paul Mescal: 10 cose che forse non sai sull’attore

Il giovane Paul Mescal ha all’attivo solamente una manciata di titoli tra cinema e televisione, ma sono bastati questi a mettere in luce il suo grande talento nonché la generosità con cui si approccia ad ogni personaggio. Sempre più Mescal è sulla bocca di tutti, facendo immaginare per lui un futuro particolarmente roseo. Ora che è sul punto di consacrarsi e divenire ancor più popolare, meglio sapere quanto più possibile su di lui.

Ecco 10 cose che non sai di Paul Mescal.

I film e i programmi TV di Paul Mescal

1. È stato protagonista di una nota serie TV. Mescal ha fatto la sua comparsa in televisione recitando in un episodio della serie Bump (2019), per poi recitare in quattro episodi della serie The Deceived (2020), nel ruolo di Sean McKeogh. Nello stesso 2020 ottiene poi il ruolo che lo rende celebre, quello di Connell, co-protagonista insieme a Daisy Edgar-Jones della serie Normal People, basata sull’omonimo romanzo di Sally Rooney.

2. Ha recitato in celebri film. Il primo film per il cinema in cui Mescal ha recitato è La figlia oscura (2021), diretto da Maggie Gyllenhaal e con protagoniste Olivia Colman e Dakota Johnson. Nel 2022 Mescal ha poi recitato in ben tre film: il drammatico Creature di Dio, con Emily Watson, Carmen, con Elsa Pataky, e Aftersun, opera prima della regista Charlotte Wells, in Italia presentato nel corso della Festa del Cinema di Roma, dove Mescal e la Wells hanno incontrato il pubblico. Successivamente ha recitato in Il nemico (2023), accanto a Saoirse Ronan, in Estranei (2023), accanto a Andrew Scott e in Il gladiatore II (2024), il film di Ridley Scott con anche Pedro Pascal, Denzel Washington e Joseph Quinn.

Paul Mescal e Daisy Edgar-Jones in Normal People

3. Non avrebbe recitato nella serie se non ci fossero state scene di nudo. Parlando del suo ruolo nella serie Normal People, l’attore ha raccontato che non avrebbe accettato di recitarvi se non fossero state previste scene di nudo, poiché queste sono molto importanti per il suo personaggio e la storia in sé. “Il libro da cui la serie è tratta è così viscerale e crudo, e quando ll’ho letto i personaggi erano chiaramente nudi per la maggior parte del tempo nella mia immaginazione“. Chi ha visto la serie saprà dunque che le richieste di Mescal sono state accontentate, poiché nella serie sono diverse le scene di nudo presenti.

Paul Mescal in Aftersun

4. Ha lavorato molto sul rapporto con la co-protagonista. Nel film Aftersun, Mescal interpreta Calum, padre di Sophie, il quale trascorre con la figlia una vacanza estiva particolarmente importante per il loro rapporto. Stando a quanto raccontato dall’attore in alcune interviste, lui e Frankie Corio, interprete di Sophie, i due hanno trascorso due settimane insieme prima delle riprese in un hotel resort in vacanza per formare il legame necessario per ritrarre la relazione padre-figlia una volta iniziate le riprese. Hanno così raggiunto quel grado di sintonia e complicità necessario alla riuscita del film.

Paul Mescal e Saoirse Ronan in Il nemico

5. Ha recitato insieme alla connazionale. Nel 2023 l’attore è stato protagonista, insieme a Saoirse Ronan, di Il nemico, film distopico che riflette sul disfacimento di una coppia. Per l’attore il progetto è stato l’occasione per dividere la scena con la collega connazionale. Entrambi sono infatti irlandesi ma, poiché i loro personaggi sono americani, hanno dovuto recitare con accenti diversi dai propri.

Paul Mescal con Andrew Scott in Estranei

6. È stato un set molto intenso. Durante il tour stampa del film Estranei, Andrew Scott e Paul Mescal hanno rivelato che durante “una scena molto seria sulla genitorialità” Mescal ha dovuto lasciare il set perché stava avendo un attacco di panico. Nel film, i due interpretano due uomini solitari che si ritrovano ed iniziano ad amarsi, ma i loro traumi passati non li abbandonano. Un set dunque molto intenso, che li ha coinvolti emotivamente più del previsto.

Paul Mescal ha trasformato il suo fisico per Il Gladiatore II, con Pedro Pascal

7. Ha trasformato il suo fisico per il film. In Il Gladiatore II Mescal interpreta Lucio, il giovane figlio di Lucilla, che ora è un uomo adulto dato che la storia si svolge anni dopo il primo film. Per assumere tale ruolo, Mescal si è sottoposto ad un allenamento intensivo sei giorni su sette, con sessioni da 45 minuti supervisionate naturalmente da un coach. Ciò gli ha permesso di acquisire un’importante massa muscolare che gli permettesse di essere credibile come gladiatore affianco a Pedro Pascal nell’arena.

La nuova fidanzata di Paul Mescal è Gracie Abrams?

8. Avrebbe una relazione con una nota cantante. Nel maggio del 2020 sono iniziati a circolare dei rumor circa una possibile relazione tra Mescal e la cantante Phoebe Bridgers, poi confermata nel novembre del 2021. A distanza di un anno, tuttavia, sul finire dunque del 2022 i due si sono separati, senza però fornire maggiori dettagli a riguardo. Da qualche mese, Mescal avrebbe invece una relazione con la cantante Gracie Abrams, assieme alla quale è stato più volte fotografato. L’attore ci tiene però a mantenere privata la sua vita sentimentale e non ha pertanto confermato la cosa.

Paul Mescal non è su Instagram

9. Ha cancellato il proprio account. Mescal, a differenza della maggior parte dei suoi coetanei e dei suoi colleghi, non è presente su Instagram dopo aver deciso di cancellare il suo account l’anno scorso. “Penso solo che non sia particolarmente utile per le persone vedere, come sei, letteralmente“, ha detto Mescal spiegando le motivazioni dietro la scelta di abbandonare il social. Ad oggi, dunque, non vi è un account ufficiale dell’attore su Instagram, ma si possono ritrovare diverse fan page a lui dedicate dove poter ritrovare sue foto e notizie a lui legate.

L’età e l’altezza di Paul Mescal

10. Paul Mescal è nato il 2 febbraio del 1996 a Maynooth, in Irlanda. L’attore è alto complessivamente 1,80 metri.

Fonti: IMDb, Buzz, Cosmopolitan, Elle

FOTO DI COPERTINA: Paul Mescal ai Film Independent Spirit Awards 2023 – Foto di imagepressagency via Depositphotos.com