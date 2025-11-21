Batgirl: Brendan Fraser torna a criticare la cancellazione del film

Quando Warner Bros. Discovery ha deciso di cancellare Batgirl, nonostante le riprese principali fossero già state completate, sia i fan che i registi sono rimasti sconcertati. È stata una mossa senza precedenti, che ha visto l’adattamento della DC Comics dei registi di Ms. Marvel Adil El Arbi e Bilall Fallah etichettato come “non distribuibile” nei resoconti dei media specializzati.

Considerando che gli spettatori avevano già sofferto per film come Black Adam e The Flash, era difficile credere che un titolo realizzato per HBO Max potesse essere davvero così brutto. Alla fine, la teoria prevalente era che David Zaslav volesse risparmiare denaro eliminando il film come “scrittura fiscale”, che non avrebbe recuperato i costi dal debutto in streaming.

Per quel che vale, il co-CEO della DC Studios Peter Safran ha affermato che Batgirl “non era distribuibile” e, forse prevedibilmente, ha elogiato “Zaslav e il team [per aver preso] una decisione molto audace e coraggiosa di cancellarlo perché avrebbe danneggiato la DC”. Come nuovo giustiziere mascherato della DCEU dopo la scomparsa di Ben Affleck in The Flash, Michael Keaton era stato ingaggiato per tornare nei panni di Batman al fianco di Barbara Gordon, interpretata da Leslie Grace.

C’era poi nel cast anche la star di La mummia Brendan Fraser, che avrebbe dovuto interpretare il malvagio Ted Carson, alias Firefly. Proprio quest’ultimo, parlando con l’Associated Press, non ha nascosto la sua opinione sulla decisione dei dirigenti della Warner Bros. Discovery di accantonare Batgirl. “Un intero film”, ha esordito. “C’erano quattro piani di produzione a Glasgow. Mi intrufolavo nel reparto artistico solo per divertirmi. Il prodotto – mi dispiace, il ‘contenuto’ – viene mercificato al punto che è più vantaggioso bruciarlo e incassare l’assicurazione piuttosto che provarlo sul mercato”.

“C’è una generazione di bambine che non ha un’eroina da ammirare e dire: ‘Lei mi assomiglia’”, ha detto riferendosi alla Batgirl di Grace, prima di approfondire le sue preoccupazioni sulla direzione che sta prendendo l’industria. “Con tutto il rispetto, potremmo rovinarci da soli. Stiamo ancora cercando di farci strada tra l’erba alta dell’intelligenza artificiale e tutto il resto”.

Il piano era che Batgirl portasse questo Cavaliere Oscuro al centro della scena in un progetto Batman Beyond, il che probabilmente significava che avremmo potuto aspettarci che la Bat Family facesse parte dell’ormai defunto DCEU. Invece, la DC Studios ha rilanciato il franchise come DCU, con un nuovo Bruce Wayne destinato a diventare protagonista in The Brave and the Bold. Sfortunatamente, James Gunn e Safran non hanno ancora trovato il loro Batman, e il film, che dovrebbe essere diretto da Andy Muschietti, non sembra affatto vicino a diventare realtà, anche se The Batman – Parte II si prepara a iniziare le riprese.