Hawkgirl e Lanterna Verde? Isabela Merced favorevole alla storia d’amore al cinema trai due eroi DC

Mentre nei fumetti Hawkgirl è tradizionalmente legata sentimentalmente a Hawkman, i cartoni animati Justice League e Justice League Unlimited hanno introdotto una relazione tra Hawkgirl e la Lanterna Verde John Stewart che ha avuto la sua buona dose di sostenitori.

L’attrice Isabela Merced, che interpreta Hawkgirl nel prossimo film di Superman di James Gunn, sembra essere una fan di quella versione del personaggio, in particolare della storia d’amore tra Hawkgirl e Lanterna Verde che è stata rappresentata in diverse stagioni. In una recente intervista con Nerdist, ha espresso interesse nell’esplorare una trama simile nell’Universo DC, se questa è la direzione che il team creativo deciderà di dare al suo personaggio.

“Adoro l’idea, ed è per questo che adoro la storia d’amore tra Lois e Clark, quella tra alieni e umani. C’è qualcosa di così romantico in questo, per me. È come dire: ‘Dovremmo, ma non dovremmo’. E questo mi ha davvero colpito nel cuore da bambina, mi ha spezzato il cuore quando alla fine ha abbandonato la squadra: il tradimento. “Un tradimento folle”, ha detto Merced, indicando chiaramente di essere una grande fan della serie.

Ha continuato aggiungendo: “Ma il mio amore per il personaggio che Maria ha portato nella serie si è sicuramente trasferito a questa versione, che non è Shayera, è Kendra, ma ha tutti i ricordi della sua vita passata. Quindi sono decisamente una grande fan della sua storia e non vedo l’ora di vedere come si evolverà o se ci sarà anche un aspetto romantico, perché sono una romantica nell’anima, di sicuro”.

La Lanterna Verde John Stewart debutterà nella prossima serie HBO Lanterns, interpretato da Aaron Pierre. Dato che non ci sono segnali di un Hawkman in arrivo nel DCU, i fan potrebbero essere deliziati da una rivisitazione live-action della storia d’amore tra John e Shayera?