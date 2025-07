I Fantastici Quattro: Gli Inizi, Sue e Reed sono “in ritardo” per la cena, nella nuova clip

A poco meno di un mese dall’uscita, i Marvel Studios hanno finalmente pubblicato la clip completa di “Sunday Dinner” da I Fantastici Quattro: Gli Inizi, offrendo uno sguardo più approfondito alla grande notizia di Sue e Reed!

Dopo mesi di anticipazioni sulle loro cene domenicali in famiglia, i Marvel Studios hanno finalmente pubblicato la clip completa che mostra la cena domenicale più importante del film, in cui Sue (Vanessa Kirby) e Reed (Pedro Pascal) sono un po’ in ritardo dopo aver ricevuto una notizia entusiasmante. I due vengono accolti da Ben (Ebon Moss-Bachrach) e Johnny (Joseph Quinn), che dopo un po’ di allegria familiare, iniziano a congratularsi con i futuri neo-genitori.

Dato che il film non uscirà prima di qualche settimana, al momento le previsioni non sono del tutto affidabili, ma i primi numeri sugli incassi sembrano promettenti, con gli esperti che indicano un potenziale weekend di apertura nazionale tra i 125 e i 155 milioni di dollari, il che rappresenterebbe una vittoria colossale per i Marvel Studios, nel tentativo di ricalibrare il Marvel Cinematic Universe in vista del blockbuster invernale del prossimo anno, Avengers: Doomsday.

Con il tour stampa globale che dovrebbe iniziare la prossima settimana, ci aspettiamo molte altre fantastiche notizie in arrivo in un futuro non troppo lontano, anche se conoscendo Feige e soci, immaginiamo che non ci saranno molti spoiler.

Il film Marvel Studios I Fantastici Quattro: Gli Inizi introduce la prima famiglia Marvel composta da Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/Donna Invisibile (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Torcia Umana (Joseph Quinn) e Ben Grimm/la Cosa (Ebon Moss-Bachrach) alle prese con la sfida più difficile mai affrontata. Costretti a bilanciare il loro ruolo di eroi con la forza del loro legame familiare, i protagonisti devono difendere la Terra da una vorace divinità spaziale chiamata Galactus (Ralph Ineson) e dal suo enigmatico Araldo, Silver Surfer (Julia Garner). E se il piano di Galactus di divorare l’intero pianeta e tutti i suoi abitanti non fosse già abbastanza terribile, la situazione diventa all’improvviso una questione molto personale.

Il film è interpretato anche da Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne e Sarah Niles. I Fantastici Quattro: Gli Inizi è diretto da Matt Shakman e prodotto da Kevin Feige, mentre Louis D’Esposito, Grant Curtis e Tim Lewis sono gli executive producer.