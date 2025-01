Helldivers: in sviluppo un film da PlayStation Productions

Helldivers 2, il videogioco di successo di Arrowhead Game Studios, sta per ottenere un adattamento live-action. Sviluppato e pubblicato per PlayStation 3, PlayStation 4 e PlayStation Vita nel 2015, Helldivers è uno sparatutto dall’alto che mette i giocatori contro tre diverse specie nemiche per contribuire alla sopravvivenza della Super Terra. Il gioco originale ha ricevuto il plauso della critica e ha venduto oltre quattro milioni di unità, con un sequel, Helldivers 2, considerato uno dei migliori sparatutto cooperativi sul mercato, uscito nel 2024.

Durante la conferenza stampa di Sony al CES 2025 (via Geoff Keighley), Asid Quizilbash, responsabile di PlayStation Productions, ha annunciato che è in sviluppo un film su Helldivers. Quizilbash ha dichiarato: “Guardando al futuro, sono entusiasta di annunciare che stiamo lavorando con Sony Pictures allo sviluppo di un adattamento cinematografico del nostro popolarissimo gioco per PlayStation Helldivers 2”. Guarda il post di Keighley qui sotto:

Cosa aspettarsi dal film Helldivers

Al momento non si sa molto altro, se non che il film previsto sarà una produzione di PlayStation Productions e Sony Pictures. Sebbene l’annuncio abbia confermato che il film sarà l’adattamento di Helldivers 2, è molto probabile che il film combini elementi di entrambi i giochi, prendendo le parti più forti di ciascuno per realizzare il miglior film possibile. I videogiochi si sono dimostrati notoriamente difficili da adattare negli anni passati, e la deviazione dal materiale di partenza è stata spesso oggetto di critiche.

Tuttavia, il successo di progetti recenti come The Last Of Us e The Super Mario Bros. Movie ha rinnovato l’interesse per gli adattamenti dei videogiochi, e la popolarità di Helldivers 2 significa che potrebbe esserci un forte pubblico per questo film. Molte risposte al post di Keighley hanno notato somiglianze tra Helldivers 2 e Starship Troopers, il classico cult della fantascienza di Paul Verhoeven del 1997 che è stato citato come una grande influenza per il gioco. Quel film potrebbe fornire un percorso per dare forma a questa storia per il grande schermo.