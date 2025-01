Dexter: Original Sin introduce una scioccante consapevolezza su Dexter Morgan

L’episodio 5 di Dexter: Original Sin, episodio 5, “F Is For F**k-Up”, rivela che Dexter si è lasciato andare nei suoi giorni più giovani, cosa che non ha mai fatto nella serie originale. Dopo una forte première di Dexter: Original Sin e un doppio episodio vintage con gli episodi 2 e 3, gli episodi 4 e 5 di Dexter: Episodi 4 e 5 continuano a fare passi avanti impressionanti e divertenti per la serie. Dexter: Original Sin episodio 5 si concentra sulla storia di Harry attraverso molteplici linee temporali.

Il cast di Dexter: Original Sin è guidato da Patrick Gibson nei panni del nuovo protagonista, insieme ai nuovi arrivati Molly Brown, Christian Slater, Patrick Dempsey e Sarah Michelle Gellar. Dexter: Original Sin, episodio 4, prolunga il grande slancio dell’episodio 3 dopo che Dexter ha eliminato il suo secondo killer, Tony Ferrer, e l’infermiera Mary nell’episodio precedente. I nuovi episodi di Dexter: Original Sin escono ogni venerdì in esclusiva su Paramount+.

Powered by

Dexter non si è mai fatto o ubriacato nella serie originale (a differenza di molti altri personaggi importanti)

Nella serie originale di Dexter, diversi personaggi come Deb, Batista e Quinn si sballano o si ubriacano in vari momenti, ma mai Dexter. Ogni tanto beve, ma ha sempre il controllo di se stesso, cosa che ribadisce a Deb in Dexter: Original Sin. Questo dimostra quanto sia diventato difficile per lui controllare il suo Passeggero Oscuro man mano che invecchiava e continuava a uccidere, poiché non poteva rischiare di perdere il controllo con le droghe o l’alcol.

Le abitudini alimentari di Dexter nella serie originale erano ancora più diffuse durante i primi giorni di uccisioni in Original Sin, ed è così che ha finito per sballarsi con i brownies all’erba di Deb. Questo gli ha permesso di essere più aperto e poco serio con Deb in un modo che lei non aveva mai visto prima, il che ha portato i due a frequentarsi per la prima volta come veri fratelli, anche se tecnicamente non lo erano. All’inizio di Original Sin, Deb viene umiliata per aver portato Dexter a una festa. Cinque episodi dopo, inizia a formarsi lo stretto legame tra Deb e Dexter, che è il fulcro della serie originale.

Dexter che si sballa accidentalmente in Original Sin Stagione 1 Episodio 5 rivela il vero inizio del suo legame con Deb

Sebbene Dexter che si sballa con i brownies all’erba non fosse nelle carte della tombola di Original Sin , questo episodio fornisce un contesto sul perché Dexter non si sia mai dato alle droghe o all’alcol da adulto, vivendo tra l’altro a Miami. Anche molti dei suoi colleghi poliziotti, e in particolare Deb, trovano il modo di rilassarsi, ma Dexter non rischia mai, sapendo che le conseguenze sarebbero troppo gravi. Quel momento in Dexter: Original Sin, episodio 5, tra Deb e Dexter è davvero la prima volta che si comportano come i loro personaggi della serie originale, cioè quando sono già vicini da anni.