Sebastian Stan parla del ritorno di Robert Downey Jr e Chris Evans in Avengers: Doomsday

Sebastian Stan condivide la sua opinione sui ritorni di Avengers: Doomsday, il ritorno delle due più grandi star del Marvel Cinematic Universe: Robert Downey Jr. e Chris Evans. Dal 2019, l’MCU non ha avuto un solo ingresso nel suo franchise più importante. Tuttavia, le cose cambieranno nel 2026, e i Marvel Studios stanno mettendo insieme una potente formazione per il primo film dei Vendicatori nella saga del Multiverso. Avengers: Doomsday include i ritorni nel MCU di RDJ ed Evans, che reciteranno nel prossimo film del MCU insieme ai Fantastici Quattro, al Dottor Strange e ad altri ancora, tra cui i membri dei Thunderbolts*, in cui compare il Bucky Barnes di Sebastian Stan.

Parlando con Entertainment Tonight, Sebastian Stan ha commentato come il ritorno di RDJ e Chris Evans nel MCU faccia parte delle idee fuori dagli schemi della Marvel che portano a film migliori. Sebbene l’attore di Bucky Barnes non abbia fatto i nomi delle due star del MCU dopo che gli è stato chiesto del loro ritorno, Stan ha affermato che fa parte del desiderio della Marvel di continuare a esplorare, cosa che ammira dello studio. Con il multiverso come espediente per la trama, le possibilità per i prossimi due Avengers sono infinite e, se Stan ha ragione, potrebbero portare ad alcuni dei migliori film del MCU. Di seguito riportiamo l’intera citazione:

Powered by

“Penso che quello che apprezzo è che c’è sempre un modo di pensare aperto. I [Marvel Studios] non si chiudono e non si mettono in tasca niente. Vogliono solo continuare a esplorare, ed è questo che penso porti a film grandiosi e migliori”.

Cosa significano i commenti di Sebastian Stan su Avengers: doomsday

Dal momento che il casting di Chris Evans per Avengers: Il giorno del giudizio è stato reso noto solo ora, Sebastian Stan ha probabilmente evitato di fare commenti più specifici sul suo ritorno e su quello di RDJ, in attesa che la Marvel annunci ufficialmente il ritorno di Evans. Dopo l’annuncio del casting del Dottor Destino di Robert Downey Jr. da parte della Marvel, Stan è stato uno degli attori che ha commentato il ritorno di RDJ nel MCU, dicendo: “Spero di essere in una scena con lui”. In base a questo e ai suoi commenti sul nuovo Avengers: Doomsday, l’attore di Bucky Barnes sembra essere entusiasta di come si stanno svolgendo le riprese del prossimo Avengers.

Avengers: Endgame ha apparentemente posto fine ai viaggi di Evans e Downey nel MCU: Captain America è rimasto nel passato con Peggy Carter ed è diventato un uomo anziano nel presente, mentre Iron Man si è sacrificato per fermare Thanos e il suo esercito. Tuttavia, la Marvel non si è lasciata bloccare in un angolo a causa di queste decisioni e ha riportato entrambe le star nel MCU. Sebbene alcuni fan siano preoccupati che il franchise si stia concentrando troppo sul passato, Stan sembra essere un fan della mossa, in quanto considera eccitanti le recenti mosse scioccanti della Marvel.