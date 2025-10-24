I Fantastici Quattro: Gli Inizi dal 5 novembre su Disney+

Il film Marvel Studios I Fantastici Quattro: Gli Inizi (qui la recensione) arriverà in streaming il 5 novembre, in esclusiva su Disney+. Con Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn ed Ebon Moss-Bachrach nei panni della Prima Famiglia Marvel, l’ultima avventura del Marvel Cinematic Universe segue Reed Richards (Mister Fantastic), Sue Storm (Donna Invisibile), Johnny Storm (Torcia Umana) e Ben Grimm (la Cosa) nel loro viaggio attraverso il cosmo, alla scoperta del cuore, dell’umorismo e dei legami familiari che li rendono davvero fantastici.

Conciliare la vita familiare con il loro ruolo da eroi è solo una delle sfide che i Fantastici 4 devono affrontare, ma lo fanno insieme, come una famiglia! Il loro più grande potere è il legame che li unisce, che trascina il pubblico in un vivace mondo retro-futuristico che celebra la connessione, il coraggio e il cuore. “Certified Fresh” e “Verified Hot” su Rotten Tomatoes®, I Fantastici 4: Gli Inizi è tra i dieci film di maggior incasso del 2025, sia negli Stati Uniti che a livello globale. I critici lo hanno definito “uno dei migliori film di supereroi di tutti i tempi” (Ryan Britt, Men’s Journal), elogiandone “lo spettacolo mozzafiato e l’azione epica” (Josh Wilding, Comic Book Movie).

Il film Marvel Studios I Fantastici 4: Gli Inizi sarà il prossimo titolo in IMAX Enhanced disponibile su Disney+, con l’esclusivo formato espanso IMAX per tutti gli abbonati della piattaforma streaming, garantendo che l’intento creativo dei filmmaker sia pienamente preservato per un’esperienza visiva più coinvolgente. Gli abbonati con TV e ricevitori AV certificati possono anche sperimentare il suono IMAX Enhanced con tecnologia DTS:X, che riproduce l’intera gamma dinamica del mix cinematografico originale.

La colonna sonora originale del film Marvel Studios I Fantastici 4: Gli Inizi, con musiche originali del compositore Michael Giacchino, vincitore di Academy Award®, Emmy® e Grammy®, è disponibile su Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music e altre piattaforme digitali.