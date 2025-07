I Fantastici Quattro: Gli Inizi, un fumetto tie-in svela le origini della squadra. Galactus si mostra nel nuovo spot

È stato pubblicato un nuovo spot televisivo per I Fantastici Quattro: Gli Inizi, che rivela forse la nostra migliore occhiata finora al Galactus di Ralph Ineson. Nel video, la telecamera si allarga abbastanza da permetterci di vedere un po’ del volto del Divoratore di Mondi, prima di mostrare la sua figura imponente mentre cammina per New York. Vediamo anche la Cosa barbuta, e il promo fa un lavoro, osiamo dire, fantastico nel promuovere questo film come un’avventura epica.

Diamo anche un’occhiata a I Fantastici Quattro: Gli Inizi #1, il fumetto tie-in di prossima uscita del film, scritto da Matt Fraction e illustrato da Mark Buckingham. L’idea è che questo fumetto esista anche nel mondo di I Fantastici Quattro: Gli Inizi e che venga pubblicato in occasione del quarto anniversario del team per celebrare i loro numerosi successi. Per i fan del mondo reale, è l’occasione di vedere la storia ufficiale delle origini del team nel MCU.

Ne abbiamo un assaggio nell’anteprima a questo link, con Reed, Sue, Ben e Johnny che tornano dallo spazio con nuovi fantastici poteri. Simile alla sua controparte nei fumetti degli ultimi anni, Sue è un medico e sembra che questa versione del quartetto sia stata bombardata da raggi cosmici, proprio come quella che abbiamo visto per la prima volta sulla pagina decenni fa.

L’anteprima si conclude con la Donna Invisibile che avvisa il team di un incidente a New York, e scommettiamo che si tratterà dell’attacco dell’Uomo Talpa, a giudicare dalla copertina del fumetto.