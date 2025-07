Superman: due noti personaggi appariranno nel film [SPOILER]

Oggi è stata pubblicata una recensione completa di Superman dopo che il sito The Daily Beast ha violato l’embargo. L’articolo è poi stato rimosso, ma alcune informazioni contenute in esso sono diventate virali. Ormai è diventata una pratica comune per i critici rivelare spoiler mentre condividono i loro verdetti, ad esempio svelando un cameo importante o un punto chiave della trama.

Da qui seguono spoiler sul film Superman

È così anche in questa recensione, che conferma non uno ma ben due cameo importanti. Se avete seguito le voci e le indiscrezioni sulla trama di Superman, queste rivelazioni non vi sorprenderanno, e anche James Gunn ha volutamente svelato alcune grandi sorprese durante le interviste promozionali. “Il film di Gunn – si legge nell’articolo – finisce per ricorrere alla creazione di futuri capitoli del franchise attraverso apparizioni veloci di Maxwell Lord (Sean Gunn) e Supergirl (Milly Alcock)”.

L’apparizione di Maxwell Lord era prevedibile, dato che finanzia la “Justice Gang” ed è il proprietario della Hall of Justice. Insieme a Guy Gardner e Hawkgirl, Sean Gunn riprenderà il ruolo in Peacemaker il mese prossimo. Per quanto riguarda Supergirl interpretata da Alcock, era ugualmente prevedibile che facesse un cameo con il film Supergirl all’orizzonte (soprattutto perché Krypto dovrebbe appartenere a lei). La cosa eccitante di questa rivelazione è che significa che manca solo una settimana per vedere Supergirl della DCU in costume!

È possibile che Superman abbia ancora qualche sorpresa in serbo? Non si direbbe, tra le indiscrezioni e le recenti interviste di Gunn, ma il regista ha detto fin dall’inizio che questo film non è necessariamente incentrato sul futuro della DCU, quindi Darkseid non farà come Thanos apparendo in una scena post-credits. L’identità di Ultraman è ancora un po’ un mistero, almeno, e non tutti seguono le voci così da vicino, quindi il film dovrebbe comunque garantire un bel divertimento quando arriverà nei cinema il prossimo fine settimana.

Il cast di Superman

Superman è il primo film dei DC Studios scritto e diretto da James Gunn, con David Corenswet nei panni di Superman/Clark Kent.

Nel cast anche Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince e Neva Howell. Il film sarà al cinema dal 9 luglio distribuito da Warner Bros. Pictures.

“Superman”, il primo film dei DC Studios in arrivo sul grande schermo, è pronto a volare nei cinema di tutto il mondo quest’estate, distribuito da Warner Bros. Pictures. Con il suo stile inconfondibile, James Gunn trasporta il supereroe originale nel nuovo universo DC reinventato, con una miscela unica di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e da una profonda fiducia nella bontà del genere umano.

Produttori esecutivi di “Superman” sono Nikolas Korda, Chantal Nong Vo e Lars Winther. Dietro la macchina da presa, Gunn si è avvalso del lavoro di suoi collaboratori fidati, tra cui il direttore della fotografia Henry Braham, la scenografa Beth Mickle, la costumista Judianna Makovsky e il compositore John Murphy, oltre al compositore David Fleming (“The Last of Us”), ai montatori William Hoy (“The Batman”) e Craig Alpert (“Deadpool 2”, “Blue Beetle”).