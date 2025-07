Hayley Atwell parla del futuro di Captain Carter in Avengers dopo il suo deludente cameo in Doctor Strange 2

Hayley Atwell si apre sul desiderio di riportare in vita Captain Carter nell’Universo Cinematografico Marvel. Nonostante Peggy Carter di Terra-616 sia scomparsa in Captain America: Civil War, la linea temporale del MCU ha comunque trovato il modo di riportare in vita altre sue versioni nella Saga del Multiverso. L’introduzione di Captain Carter, apparsa sia in progetti animati che live-action, ha aperto una nuova strada per Atwell, e i fan hanno chiaramente espresso il desiderio di vederla di più.

In una nuova intervista con Den of Geek, ad Hayley Atwell è stato chiesto se sarebbe stata disponibile a tornare nei panni del Captain Carter in Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, soprattutto dopo che il suo cameo in Doctor Strange nel Multiverso della Follia l’ha portata ad essere uccisa da Scarlet Witch in un cameo deludente. Atwell, che è nel MCU da Captain America: Il Primo Vendicatore, ha detto che le piacerebbe molto interpretare il Captain Carter nei prossimi film di Avengers, come ha dichiarato:

Mi piacerebbe molto. Ci sono così tante cose che potrebbe fare, c’è così tanto altro che sento di poter apportare a un personaggio perché sono cresciuta nel tempo. La cosa fantastica di avere del tempo alle spalle e di avere una carriera ventennale è lo sviluppo delle proprie capacità, e penso che Peggy possa fare ancora molto. È un personaggio decisamente poco valorizzato.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd / Ant-Man, Simu Liu / Shang-Chi, Tom Hiddleston / Loki, Lewis Pullman / Bob-Sentry, Florence Pugh / Yelena, Danny Ramirez / Falcon, Ian McKellen / Magneto, Sebastian Stan / Bucky, Winston Duke / M’Baku, Chris Hemsworth / Thor, Kelsey Grammer / Beast, James Marsden / Cyclops, Channing Tatum / Gambit, Wyatt Russell / U.S. Agent, Vanessa Kirby / Sue Storm, Rebecca Romijn / Mystique, Patrick Stewart / Professor X, Alan Cumming / Nightcrawler, Letitia Wright / Black Panther, Tenoch Huerta Mejia / Namor, Pedro Pascal / Reed Richards, Hannah John-Kamen / Ghost, Joseph Quinn / Johnny Storm, David Harbour / Red Guardian, Robert Downey Jr. / Doctor Doom, Ebon Moss-Bachrach / La Cosa, Anthony Mackie / Captain America.