I Fantastici Quattro, svelato lo storyboard della battaglia tra Mister Fantastic e la scimmia di Red Ghost

I Fantastici Quattro: Gli Inizi (qui la nostra recensione) avrebbe dovuto iniziare con una lunga sequenza d’azione che vedeva la Prima Famiglia Marvel contrapposta a Red Ghost e alle sue Super-Scimmie. Alla fine, è stata sostituita da un montaggio che riassumeva la storia delle origini della squadra e mostrava le loro più grandi vittorie. John Malkovich era inizialmente stato scelto per interpretare il malvagio Red Ghost ed è anche apparso brevemente nel primo teaser trailer del film.

Questo è però tutto ciò che abbiamo visto del cattivo, anche se alcuni frammenti della lotta sono stati inseriti nel montaggio finale, con Mister Fantastic che affronta una delle Super-Scimmie. Lo storyboard artist Jeremy Simser ha ora condiviso sui social media il suo lavoro su questa sequenza tagliata (lo si può vedere qui), scrivendo: “Solo alcuni fotogrammi della lotta con la scimmia Red Ghost che ho disegnato per [il film] e che è stata eliminata. Mi piacerebbe davvero che tutti poteste vedere questa scena nella sua interezza, ma purtroppo non è destino!“.

Perché il Red Ghost di John Malkovich è stato tagliato da I Fantastici Quattro: Gli Inizi?

Parlando della sequenza che avrebbe dovuto mostrare John Malkovich nei panni di Red Ghost, il regista Matt Shakman ha dichiarato che: “Ci sono state molte cose che alla fine sono finite sul pavimento della sala montaggio. Quando stavamo costruendo un mondo retro-futuristico anni ’60, introducendo tutti questi cattivi, presentando questi quattro personaggi principali come gruppo e individualmente, introducendo l’idea di un bambino, c’erano molte cose da bilanciare in questo film e alcune cose dovevano essere eliminate per dare forma alla versione finale del film”.

“È stato straziante non includerlo nella versione finale del film perché è una delle persone che amo di più e una delle mie più grandi fonti di ispirazione”, ha continuato il regista. “Come persona che si muove tra teatro, cinema e televisione, non c’è nessuno che sia più stimolante del fondatore della Steppenwolf Theater Company. Quello che ha fatto sul palcoscenico come attore e quello che ha fatto come regista sia in teatro che nel cinema, oltre che come attore cinematografico di incredibile talento… sono stato onorato che abbia accettato di partecipare”.