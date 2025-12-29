Avengers: Doomsday, il terzo trailer mostra il ritorno degli X-Men

“La morte arriva per tutti noi, questo è l’unico cosa che so per certo. La domanda non è se sei pronto a morire, la domanda è chi saresti quando chiuderai gli occhi?”, si ascolta dire nel terzo teaser di Avengers: Doomsday. Il nuovo trailer (lo si può vedere qui) è infatti trapelato nella sua interezza e ci porta in quelle che sembrano essere le rovine della X-Mansion, dove tra le macerie si vede la classica insegna “Xavier’s School for Gifted Youngsters”, prima di trovare il Professor X e Magneto impegnati in una partita a scacchi.

I due vecchi amici si stringono la mano in un gesto fraterno e vediamo Charles Xavier sulla sua classica sedia a rotelle a forma di “X” (come quella dei film originali degli X-Men, non quella di Doctor Strange nel Multiverso della Follia). Magneto, invece, sembra avere i capelli lunghi e la barba incolta. Veniamo poi trasportati su un campo di battaglia, dove un Ciclope insanguinato si toglie la visiera e lancia i suoi raggi ottici verso il cielo. Sullo sfondo si vede una Sentinella che cammina, suggerendo che Scott Summers è l’ultimo mutante rimasto in piedi.

Il teaser si conclude con “Gli X-Men torneranno in Avengers: Doomsday” e un altro conto alla rovescia per l’uscita del film il prossimo dicembre. Tra la nostalgia, il costume di Ciclope fedele al fumetto e la presenza delle Sentinelle, tutto sembra indicare che i fratelli Russo daranno ai fan esattamente ciò che desiderano da questo film. Per quanto riguarda il ruolo di queste scene in Avengers: Doomsday, c’è ancora da discutere, ma la realtà degli X-Men non sembra affatto rosea.

LEGGI ANCHE:

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

La sinossi ufficiale conferma il ritorno di Robert Downey Jr. all’interno dell’universo Marvel, questa volta nel ruolo di Doom. La trama resta però al momento sotto riserbo. Stephen McFeely e Michael Waldron risultano accreditati come sceneggiatori.

Il cast di Avengers: Doomsday è stato rivelato per la prima volta durante una diretta streaming a sorpresa della Marvel Studios, in cui diverse sedie hanno svelato il ritorno di numerosi attori. Una delle grandi novità è il ritorno di diversi attori degli X-Men dell’era Fox-Marvel.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd (Ant-Man), Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki), Lewis Pullman (Bob/Sentry), Florence Pugh (Yelena), Danny Ramirez (Falcon), Ian McKellen (Magneto), Sebastian Stan (Bucky), Winston Duke (M’Baku), Chris Hemsworth (Thor), Kelsey Grammer Bestia), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Wyatt Russell (U.S. Agent), Vanessa Kirby (Sue Storm), Rebecca Romijn (Mystica), Patrick Stewart (Professor X), Alan Cumming (Nightcrawler), Letitia Wright (Black Panther), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Pedro Pascal (Reed Richards), Hannah John-Kamen (Ghost), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Robert Downey Jr. (Dottor Destino), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Anthony Mackie (Captain America) e Chris Evans (Captain America).