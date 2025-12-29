HomeSerie TvNews

I Duffer Brothers rassicurano i fan: il finale di Stranger Things non sarà un massacro alla Game of Thrones

Di Redazione

-

jonathan-and-nancy-in-the-upside-down-in-stranger-things-season-5-episode-6

Con l’attesa per il capitolo conclusivo di Stranger Things sempre più alta, molti fan si interrogano su chi riuscirà a sopravvivere al finale della serie. Nel corso degli anni, lo show Netflix ha messo i suoi personaggi di fronte a pericoli estremi, alimentando il timore di una conclusione particolarmente cruenta.

A fare chiarezza sono intervenuti i creatori della serie, Matt Duffer e Ross Duffer, che hanno spiegato come il finale sarà sì emotivo e sorprendente, ma non una carneficina.

Un finale intenso, ma non gratuito

La quinta stagione ha alzato notevolmente la posta in gioco, soprattutto con la rivelazione del legame di sangue tra Eleven e Vecna. Nel corso delle stagioni più recenti, diversi personaggi hanno affrontato sacrifici importanti — basti pensare a Hopper e alle prove traumatiche che ha dovuto superare — rendendo plausibile l’idea che il finale possa richiedere un prezzo altissimo.

In un’intervista rilasciata a The Hollywood Reporter, i Duffer Brothers hanno però sottolineato che l’episodio conclusivo non punterà sulle morti per puro shock. Pur ammettendo che alcune perdite potrebbero esserci, hanno assicurato che non si arriverà mai a livelli paragonabili a quelli di Game of Thrones.

«Non è Game of Thrones. Non siamo a Westeros. È un tipo di show completamente diverso. Non ci sarà una “Red Wedding”. Succederanno cose molto sorprendenti, ma non vogliamo scioccare o devastare il pubblico. Speriamo che il finale sembri inevitabile, non doloroso, ma soddisfacente».

I personaggi al centro, non lo shock

I creatori hanno ribadito che Stranger Things è sempre stata una serie guidata dai personaggi, più interessata alla ricompensa emotiva che a una brutalità fine a se stessa. Hanno anche espresso il timore che l’ossessione per chi morirà possa oscurare l’arco narrativo dei protagonisti, in particolare quello di Eleven, interpretata da Millie Bobby Brown, vero cuore della serie.

Il finale, spiegano, dovrà essere ricordato non per il numero di vittime, ma per il senso di compimento del viaggio emotivo dei suoi personaggi.

Appuntamento al gran finale

L’episodio conclusivo di Stranger Things debutterà su Netflix il 31 dicembre 2025, mettendo la parola fine a una delle serie più iconiche degli ultimi anni.

Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
ALTRE STORIE

