Spider-Man: Brand New Day, Michael Mando anticipa il ritorno di Scorpion

Le voci secondo cui Michael Mando sarebbe pronto a riprendere il ruolo di Mac Gargan (visto in Spider-Man: Homecoming) in Spider-Man: Brand New Day sono state confermate poco dopo l’inizio delle riprese, e ora l’attore ha anticipato il suo ritorno nei panni del cattivo con un post sui social media (lo si può vedere qui). Non abbiamo ancora visto Mando in nessuna foto dal set, ma dalle foto condivise dall’attore si sono ulteriormente alimentate le speculazioni sul fatto che Scorpion potrebbe subire una trasformazione in Venom nel film (la foto di Gargan al trutto è in realtà tratta da Homecoming). Sappiamo infatti che da Spider-Man: No Way Home c’è un pezzo di simbionte in giro su Terra-616.

Nei fumetti, Gargan è stato il terzo ospite del simbionte Venom quando ha impersonato Spider-Man come membro dei Dark Avengers. Voci precedenti hanno affermato che Brand New Day avrà come protagonista un simbionte, ma se Scorpion dovesse davvero diventare Venom nel film, risulta difficile credere che Mando abbia accennato allo spoiler in questo modo. Resta da vedere come Gargan influirà sulla trama, ma si dice anche che la scena d’azione girata di recente ruoti attorno a Frank Castle che cerca di mandare fuori strada il cattivo e ucciderlo definitivamente, con l’Uomo Ragno che fa del suo meglio per impedire l’omicidio.

Quello che sappiamo su Spider-Man: Brand New Day

Ad oggi, una sinossi generica di Spider-Man: Brand New Day è emersa all’inizio di quest’anno, anche se non è chiaro quanto sia accurata.

Dopo gli eventi di Doomsday, Peter Parker è determinato a condurre una vita normale e a concentrarsi sul college, allontanandosi dalle sue responsabilità di Spider-Man. Tuttavia, la pace è di breve durata quando emerge una nuova minaccia mortale, che mette in pericolo i suoi amici e costringe Peter a riconsiderare la sua promessa. Con la posta in gioco più alta che mai, Peter torna a malincuore alla sua identità di Spider-Man e si ritrova a dover collaborare con un improbabile alleato per proteggere coloro che ama.

L’improbabile alleato potrebbe dunque essere il The Punisher di Jon Bernthal – recentemente annunciato come parte del film – in una situazione già vista in precedenti film Marvel dove gli eroi si vedono inizialmente come antagonisti l’uno dell’altro salvo poi allearsi contro la vera minaccia di turno.