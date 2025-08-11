HomeCinema News2025

Avengers: Doomsday, “Luke Cage” usato come nome in codice per [SPOILER]

Di Gianmaria Cataldo

-

Seguici su Google News
Avengers: Doomsday film 2026

Si è parlato molto della casa in stile anni ’60 costruita nel Windsor Great Park per Avengers: Doomsday. Da alcuni piani trapelati sappiamo che lì atterra una nave, e diversi scoop suggeriscono che appartenga a Captain Marvel. Per la casa sono poi stati utilizzati vari nomi in codice, che fanno riferimento a personaggi come Luke Cage, Iron Fist e Annie Reynolds. Sebbene i fratelli Russo e la Marvel Studios siano riusciti a mantenere segreto ciò che stava accadendo sul set, alcune foto scattate indicavano che la casa potrebbe trovarsi a Chicago, Illinois.

Lo scoop @MyTimeToShineH ora afferma di aver appreso che “Luke Cage” era il nome in codice utilizzato per Chris Evans sul set di Avengers: Doomsday. Quindi, questo significa che la casa appartiene a Capitan America e… Peggy Carter, alias “Iron Fist”? È una teoria avvincente, che ha senso se Carol Danvers e altri eroi dovessero viaggiare indietro nel tempo per reclutare Steve Rogers e l’agente Carter per aiutare a ribaltare la situazione contro Dottor Destino.

Sebbene Evans abbia negato che apparirà in Avengers: Doomsday, i media hanno riportato che sia lui che Hayley Atwell sono nel film. Nessuno dei due faceva parte dell’annuncio iniziale del cast, anche se si vocifera che un’altra ondata di rivelazioni sia imminente. Al momento, non resta dunque che attendere maggiori informazioni anche se è probabile che se davvero Chris Evans sarà nel film, la sua potrebbe essere una partecipazione che i Marvel Studios terranno quanto più possibile segreta.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd / Ant-Man, Simu Liu / Shang-Chi, Tom Hiddleston / Loki, Lewis Pullman / Bob-Sentry, Florence Pugh / Yelena, Danny Ramirez / Falcon, Ian McKellen / Magneto, Sebastian Stan / Bucky, Winston Duke / M’Baku, Chris Hemsworth / Thor, Kelsey Grammer / Beast, James Marsden / Cyclops, Channing Tatum / Gambit, Wyatt Russell / U.S. Agent, Vanessa Kirby / Sue Storm, Rebecca Romijn / Mystique, Patrick Stewart / Professor X, Alan Cumming / Nightcrawler, Letitia Wright / Black Panther, Tenoch Huerta Mejia / Namor, Pedro Pascal / Reed Richards, Hannah John-Kamen / Ghost, Joseph Quinn / Johnny Storm, David Harbour / Red Guardian, Robert Downey Jr. / Doctor Doom, Ebon Moss-Bachrach / La Cosa, Anthony Mackie / Captain America.

Articolo precedente
Christine – La macchina infernale: la spiegazione del finale del film
Articolo successivo
I Fantastici Quattro, svelato lo storyboard della battaglia tra Mister Fantastic e la scimmia di Red Ghost
Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
- Pubblicità -
 

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved