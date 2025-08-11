Avengers: Doomsday, “Luke Cage” usato come nome in codice per [SPOILER]

Si è parlato molto della casa in stile anni ’60 costruita nel Windsor Great Park per Avengers: Doomsday. Da alcuni piani trapelati sappiamo che lì atterra una nave, e diversi scoop suggeriscono che appartenga a Captain Marvel. Per la casa sono poi stati utilizzati vari nomi in codice, che fanno riferimento a personaggi come Luke Cage, Iron Fist e Annie Reynolds. Sebbene i fratelli Russo e la Marvel Studios siano riusciti a mantenere segreto ciò che stava accadendo sul set, alcune foto scattate indicavano che la casa potrebbe trovarsi a Chicago, Illinois.

Lo scoop @MyTimeToShineH ora afferma di aver appreso che “Luke Cage” era il nome in codice utilizzato per Chris Evans sul set di Avengers: Doomsday. Quindi, questo significa che la casa appartiene a Capitan America e… Peggy Carter, alias “Iron Fist”? È una teoria avvincente, che ha senso se Carol Danvers e altri eroi dovessero viaggiare indietro nel tempo per reclutare Steve Rogers e l’agente Carter per aiutare a ribaltare la situazione contro Dottor Destino.

Sebbene Evans abbia negato che apparirà in Avengers: Doomsday, i media hanno riportato che sia lui che Hayley Atwell sono nel film. Nessuno dei due faceva parte dell’annuncio iniziale del cast, anche se si vocifera che un’altra ondata di rivelazioni sia imminente. Al momento, non resta dunque che attendere maggiori informazioni anche se è probabile che se davvero Chris Evans sarà nel film, la sua potrebbe essere una partecipazione che i Marvel Studios terranno quanto più possibile segreta.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd / Ant-Man, Simu Liu / Shang-Chi, Tom Hiddleston / Loki, Lewis Pullman / Bob-Sentry, Florence Pugh / Yelena, Danny Ramirez / Falcon, Ian McKellen / Magneto, Sebastian Stan / Bucky, Winston Duke / M’Baku, Chris Hemsworth / Thor, Kelsey Grammer / Beast, James Marsden / Cyclops, Channing Tatum / Gambit, Wyatt Russell / U.S. Agent, Vanessa Kirby / Sue Storm, Rebecca Romijn / Mystique, Patrick Stewart / Professor X, Alan Cumming / Nightcrawler, Letitia Wright / Black Panther, Tenoch Huerta Mejia / Namor, Pedro Pascal / Reed Richards, Hannah John-Kamen / Ghost, Joseph Quinn / Johnny Storm, David Harbour / Red Guardian, Robert Downey Jr. / Doctor Doom, Ebon Moss-Bachrach / La Cosa, Anthony Mackie / Captain America.