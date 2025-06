I Goonies sarà il “film anniversario” della 61° Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro

I Goonies è il film che la 61° Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro sceglie di omaggiare in occasione dei 40 anni dall’uscita in sala. Come da tradizione, il festival porta sul grande schermo di Piazza del Popolo un film che ha fatto la storia: la serata di mercoledì 18 giugno sarà dedicata alle avventure di Mikey, Mouth, Data e Chunk, per celebrare un anniversario sulle ali della fantasia.

Uscito nel 1985 con Warner Bros., I Goonies vede la collaborazione di alcune delle figure cardine per lo sviluppo dei film d’avventura, action e fantasy: è diretto da Richard Donner e prodotto da Steven Spielberg, autore anche del soggetto, mentre la sceneggiatura è di Chris Columbus. Alla Mostra arriva dunque un’opera internazionale che ha fatto sognare i più piccoli, ma anche gli adulti. Il ritrovamento della mappa del tesoro del pirata Willy l’Orbo nella soffitta di Mikey dà il via alle rocambolesche imprese dei quattro amici, che vogliono salvare il loro quartiere dalle mire di una società edilizia. Ma la banda dei Fratelli, capeggiata dalla terribile Mamma Fratelli, è pronta a mettere loro i bastoni fra le ruote…

Un cult movie che è entrato nell’immaginario collettivo anche grazie ad alcune celeberrime battute, tra cui “I Goonies non dicono mai la parola morte!” (in originale: “Goonies never say die!”), che con il loro spirito umoristico hanno contribuito a rendere il film indimenticabile.

I Goonies di Richard Donner sarà proiettato mercoledì 18 giugno sul grande schermo in Piazza del Popolo alle ore 21:30 alla 61° Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro.