Il matrimonio del mio migliore amico: Celine Song scriverà il sequel del film con Julia Roberts

La Sony Pictures sta lavorando alla realizzazione di un sequel della commedia romantica con Julia Roberts dal titolo Il matrimonio del mio migliore amico. Come riportato da Collider, lo studio ha ingaggiato la sceneggiatrice e regista di Material Love e Past Lives Celine Song per scrivere la sceneggiatura del progetto, anche se al momento non è ancora stata confermata la sua partecipazione come regista del film.

La notizia arriva poco dopo che Dermot Mulroney, che ha recitato al fianco della Roberts nell’originale del 1997 diretto da P.J. Hogan, ha rivelato al New York Post che “si parla di un sequel”. L’attore stava promuovendo la sua nuova serie Netflix “The Hunting Wives” quando gli è stato chiesto del possibile seguito, rispondendo: “Non ne so nulla. L’ultima cosa che ho sentito è che gli avvocati ne stavano discutendo“.

Song ha appena presentato il suo secondo lavoro da regista, Material Love, in Italia al cinema dal 4 settembre. La commedia romantica sul triangolo amoroso, con Dakota Johnson, Chris Evans e Pedro Pascal, ha incassato 50 milioni di dollari al botteghino mondiale. Il suo film d’esordio, Past Lives, ha invece incassato 42 milioni di dollari in tutto il mondo e ha ottenuto nomination agli Oscar per la sceneggiatura originale e il miglior film.

Cosa sapere di Il matrimonio del migliore amico

L’originale Il matrimonio del mio migliore amico vedeva Julia Roberts nei panni di una critica gastronomica che scopre che il suo amico di lunga data, interpretato da Dermot Mulroney, sta per sposarsi. I due avevano giurato di sposarsi l’uno con l’altra se fossero rimasti single fino alla “veneranda” età di 28 anni. Rendendosi conto di essere innamorata, il personaggio di Roberts decide così di sabotare l’evento. Il film vedeva anche la partecipazione di Cameron Diaz e Rupert Everett.

Il film è stato un successo al botteghino al momento dell’uscita nell’estate del 1997, incassando 127 milioni di dollari in Nord America e classificandosi al nono posto tra i film di maggior incasso dell’anno. Ha poi ottenuto tre nomination ai Golden Globe – come miglior musical e commedia e per la recitazione di Roberts ed Everett – ed è rimasto uno dei titoli più amati della serie di commedie romantiche interpretate da Roberts negli anni ’90. Nel 2022, Variety lo ha classificato come uno dei 100 migliori film di tutti i tempi.