Il Fantasma dell’Opera, il nuovo adattamento avrà delle atmosfere da Twilight

Il Fantasma dell’Opera, una storia lunga più di un secolo si rinnova con un adattamento completamente nuovo che trae spunto dai libri di Twilight. Secondo Deadline, c’è grande attesa per questo adattamento “audace e contemporaneo” del romanzo del 1909 di Gaston Leroux, che sarà scritto e diretto dal regista francese Alexandre Castagnetti, il quale promette atmosfere da Twilight. All’inizio della produzione, il film è già stato pre-venduto in gran parte di Europa, Canada, Sud e Centro America e Asia.

Il film è incentrato sulla ballerina diciottenne Anastasia, nuova ballerina all’Opéra Garnier di Parigi, infestata dal misterioso fantasma dell’opera. Dopo aver incontrato il fantasma una notte, la vita di Anastasia cambia radicalmente. La prima ballerina, destinata al ruolo principale nella produzione di Orfeo del balletto, subisce un incidente, cosa che mette Anastasia in posizione di accettare il ruolo principale.

Deva Cassel, che ha recentemente recitato ne Il Gattopardo di Netflix, interpreta Anastasia, con Julien De Saint-Jean (l’acclamato Il Conte di Montecristo del 2024) e Romain Duris (I Tre Moschettieri) che recitano al suo fianco. Anche i ballerini Guillaume Diop e Dorothée Gilbert saranno i protagonisti.

L’uscita di Il Fantasma dell’Opera in Francia è attualmente prevista per il 23 settembre 2026.