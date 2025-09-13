HomeCinema News2025

Natalie Portman rivela il suo film Ghibli preferito di tutti i tempi

Di Chiara Guida

-

Seguici su Google News
Natalie Portman
Natalie Portman al Festival di Cannes - Foto di Luigi De Pompeis © Cinefilos.it

Diventata famosa per il ruolo di Padmé nella trilogia prequel di Star Wars, Natalie Portman è diventata una delle attrici più acclamate della sua generazione, ottenendo tre nomination all’Oscar per Closer (2004), Jackie (2016) e vincendone una per la sua interpretazione della ballerina tormentata in Il cigno nero (2010).

Durante una recente intervista con Collider per promuovere il suo nuovo film d’animazione Arco insieme al regista Ugo Bienvenu, Natalie Portman ha rivelato che il suo film preferito dello Studio Ghibli è La città incantata. Alla stessa domanda, Bienvenu dice di “non riuscire a scegliere” il suo film Ghibli preferito, una risposta che Portman ha definito “la versione ultra fan“.

Il fatto che Natalie Portman abbia scelto La città incantata come suo film preferito dello Studio Ghibli evidenzia quanto il film abbia resistito nel corso degli anni. Uscito nel 2001, è stato un enorme successo di critica e pubblico, incassando 396 milioni di dollari al botteghino in tutto il mondo e diventando il film con il maggior incasso nella storia giapponese, un record che ha detenuto per quasi 20 anni, fino a quando non è stato superato nel 2020 da Your Name.

La città incantata è diventato il primo anime giapponese disegnato a mano e il primo film non in lingua inglese a vincere l’Oscar come miglior film d’animazione. Oggi, è ampiamente considerato uno dei più grandi film mai realizzati ed è apparso in numerose liste dei “migliori film” di sempre.

Articolo precedente
Il Fantasma dell’Opera, il nuovo adattamento avrà delle atmosfere da Twilight
Articolo successivo
Mark Hamill rivela i suoi libri preferiti di Stephen King
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
- Pubblicità -
 

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved