Natalie Portman rivela il suo film Ghibli preferito di tutti i tempi

Diventata famosa per il ruolo di Padmé nella trilogia prequel di Star Wars, Natalie Portman è diventata una delle attrici più acclamate della sua generazione, ottenendo tre nomination all’Oscar per Closer (2004), Jackie (2016) e vincendone una per la sua interpretazione della ballerina tormentata in Il cigno nero (2010).

Durante una recente intervista con Collider per promuovere il suo nuovo film d’animazione Arco insieme al regista Ugo Bienvenu, Natalie Portman ha rivelato che il suo film preferito dello Studio Ghibli è La città incantata. Alla stessa domanda, Bienvenu dice di “non riuscire a scegliere” il suo film Ghibli preferito, una risposta che Portman ha definito “la versione ultra fan“.

Il fatto che Natalie Portman abbia scelto La città incantata come suo film preferito dello Studio Ghibli evidenzia quanto il film abbia resistito nel corso degli anni. Uscito nel 2001, è stato un enorme successo di critica e pubblico, incassando 396 milioni di dollari al botteghino in tutto il mondo e diventando il film con il maggior incasso nella storia giapponese, un record che ha detenuto per quasi 20 anni, fino a quando non è stato superato nel 2020 da Your Name.

La città incantata è diventato il primo anime giapponese disegnato a mano e il primo film non in lingua inglese a vincere l’Oscar come miglior film d’animazione. Oggi, è ampiamente considerato uno dei più grandi film mai realizzati ed è apparso in numerose liste dei “migliori film” di sempre.