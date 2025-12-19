Fratelli Demolitori: le prime immagini della commedia con Dave Bautista e Jason Momoa

Prime Video ha diffuso le prime immagini di Fratelli Demolitori, la nuova action comedy con protagonista l’irresistibile coppia formata da Dave Bautista e Jason Momoa. Diretto da Ángel Manuel Soto, il film è stato scritto da Jonathan Tropper e vede protagonisti anche: Claes Bang, Temuera Morrison, Jacob Batalon, Frankie Adams, Miyavi, con Stephen Root e Morena Baccarin. Il film sarà disponibile su Prime Video dal 28 gennaio.

La trama di Fratelli Demolitori

In questa action comedy, due fratellastri che non si parlano da anni, Jonny (Jason Momoa) e James (Dave Bautista), sono costretti a riunirsi dopo la misteriosa morte del padre. Mentre cercano di scoprire la verità, riaffiorano segreti sepolti e la lealtà viene messa a dura prova, svelando una cospirazione che potrebbe distruggere la loro famiglia. Insieme, sono pronti a demolire qualsiasi cosa si metta sulla loro strada. Ambientato per le strade delle Hawaii, il film è diretto da Angel Manuel Soto (Blue Beetle) e vede la partecipazione anche di Claes Bang, Jacob Batalon, Stephen Root e Morena Baccarin.