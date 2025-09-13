HomeCinema NewsFilm Italiani

Prendiamoci una pausa: al via le riprese del film di Christian Marazziti

Di Chiara Guida

-

Seguici su Google News
Prendiamoci una pausa
Foto Cortesia di LaPalumbo Comunicazione

Sono iniziate, lo scorso 8 settembre, le riprese di Prendiamoci una pausa. Il nuovo film di Christian Marazziti che, dopo il successo di Sconnessi, torna a dirigere un cast corale esplorando le varie sfaccettature ironiche e comiche dei personaggi.

Una commedia brillante e divertente che esplora un momento che non è stato mai davvero raccontato nelle storie d’amore: la pausa di riflessione. Quel limbo complicato in cui non si riesce né a stare insieme né a lasciarsi, dove le relazioni – sempre più sfidate da tentazioni e ritmi frenetici – rischiano di scivolare in secondo piano.

Vale davvero la pena, in un modo o nell’altro, fermarsi ed ascoltarsi per cercare di salvare la coppia?

Il film è scritto dal regista insieme a Mauro Graiani (sceneggiatura) e Gianni Corsi (soggetto e sceneggiatura), prodotto da Camaleo ed  Eagle Pictures. in coproduzione con Agresywna Banda (Polonia) e Koboflopi (Spagna), distribuito da Eagle Pictures. Con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo – contributo selettivo OPS 2024. Con il sostegno del Programma POR FESR LAZIO 2021-2027 – Lazio Cine-International.

La data di uscita è prevista nella primavera del 2026 – oppure a San Valentino 2026.

Nel cast figurano i volti più celebri del cinema italiano: Marco Giallini (Perfetti Sconosciuti,Follemente), Claudia Gerini (US Palmese, Viaggi di nozze ), Paolo Calabresi (Berlinguer – La grande ambizione, Boris – Il film), Fabio Volo (Casomai, Il giorno in più), Ilenia Pastorelli (Lo chiamavano Jeeg Robot, Benedetta follia), Aurora Giovinazzo (Freaks Out, Nuovo Olimpo), Ricky Memphis (Poveri noi, Immaturi – Il viaggio), Lucia Ocone (Metti la nonna in freezer, Poveri ma ricchissimi) e Alessandro Haber (Per amore, solo per amore, La sconosciuta).

Le riprese si protrarranno per sei settimane e si svolgeranno nel Lazio.

Prendiamoci una pausa
Foto Cortesia di LaPalumbo Comunicazione

La trama di Prendiamoci una pausa

Tre coppie di età diverse decidono di prendersi una “pausa di riflessione”.  Per il quarantenne Fabrizio è un disastro emotivo che nasconde altro; per la sua compagna Valeria un’opportunità; per Valter, prossimo ai sessanta, è un inaccettabile torto impostogli dalla moglie Fiorella, con cui è sposato da trent’anni, mentre per lei è un’esigenza; per la diciannovenne Erica è un incidente di percorso; per il suo ragazzo Gabriel, conosciuto online, è uno scudo per nascondere la ricerca di se stesso.

Articolo precedente
Spider-Man combatte il Thanos non-morto nel nuovo, gloriosamente sanguinoso trailer di Marvel Zombies
Articolo successivo
Il Fantasma dell’Opera, il nuovo adattamento avrà delle atmosfere da Twilight
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
- Pubblicità -
 

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved