Prendiamoci una pausa: al via le riprese del film di Christian Marazziti

Sono iniziate, lo scorso 8 settembre, le riprese di Prendiamoci una pausa. Il nuovo film di Christian Marazziti che, dopo il successo di Sconnessi, torna a dirigere un cast corale esplorando le varie sfaccettature ironiche e comiche dei personaggi.

Una commedia brillante e divertente che esplora un momento che non è stato mai davvero raccontato nelle storie d’amore: la pausa di riflessione. Quel limbo complicato in cui non si riesce né a stare insieme né a lasciarsi, dove le relazioni – sempre più sfidate da tentazioni e ritmi frenetici – rischiano di scivolare in secondo piano.

Vale davvero la pena, in un modo o nell’altro, fermarsi ed ascoltarsi per cercare di salvare la coppia?

Il film è scritto dal regista insieme a Mauro Graiani (sceneggiatura) e Gianni Corsi (soggetto e sceneggiatura), prodotto da Camaleo ed Eagle Pictures. in coproduzione con Agresywna Banda (Polonia) e Koboflopi (Spagna), distribuito da Eagle Pictures. Con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo – contributo selettivo OPS 2024. Con il sostegno del Programma POR FESR LAZIO 2021-2027 – Lazio Cine-International.

La data di uscita è prevista nella primavera del 2026 – oppure a San Valentino 2026.

Nel cast figurano i volti più celebri del cinema italiano: Marco Giallini (Perfetti Sconosciuti,Follemente), Claudia Gerini (US Palmese, Viaggi di nozze ), Paolo Calabresi (Berlinguer – La grande ambizione, Boris – Il film), Fabio Volo (Casomai, Il giorno in più), Ilenia Pastorelli (Lo chiamavano Jeeg Robot, Benedetta follia), Aurora Giovinazzo (Freaks Out, Nuovo Olimpo), Ricky Memphis (Poveri noi, Immaturi – Il viaggio), Lucia Ocone (Metti la nonna in freezer, Poveri ma ricchissimi) e Alessandro Haber (Per amore, solo per amore, La sconosciuta).

Le riprese si protrarranno per sei settimane e si svolgeranno nel Lazio.

La trama di Prendiamoci una pausa

Tre coppie di età diverse decidono di prendersi una “pausa di riflessione”. Per il quarantenne Fabrizio è un disastro emotivo che nasconde altro; per la sua compagna Valeria un’opportunità; per Valter, prossimo ai sessanta, è un inaccettabile torto impostogli dalla moglie Fiorella, con cui è sposato da trent’anni, mentre per lei è un’esigenza; per la diciannovenne Erica è un incidente di percorso; per il suo ragazzo Gabriel, conosciuto online, è uno scudo per nascondere la ricerca di se stesso.