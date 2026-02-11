Highlander: un video dal set rivela la battaglia tra Connor MacLeod e Kurgan

Sono state rivelate altre immagini dal set di Highlander, che questa volta mostrano Connor MacLeod (Henry Cavill) e Kurgan (Dave Bautista) mentre cadono dall’alto su alcune auto. Quest’ultimo, che sarà il cattivo principale di Highlander, brandisce l’elsa di una spada che verrà aggiunta con effetti speciali durante la post-produzione. Questo sembra già una prova sufficiente del fatto che i due siano impegnati in una battaglia prima di compiere questo salto. Di seguito, ecco il video dal set:

GUARDA ANCHE: Highlander: foto dal set rivelano Dave Bautista nei panni di Kurgan

Il cast di Highlander

Nel film, Henry Cavill interpreta Connor MacLeod, mentre Jeremy Irons interpreta il malvagio leader dei Watchers. Russell Crowe interpreta invece Juan Sánchez-Villalobos Ramírez, una figura mentore per Connor MacLeod di Cavill. Il cast sta anche mettendo in scena una reunion del Marvel Cinematic Universe tra Dave Bautista e Karen Gillan di Guardiani della Galassia, che hanno interpretato rispettivamente Drax e Nebula nella trilogia di supereroi di James Gunn.

Drew McIntyre, lottatore della WWE, è invece stato scelto per interpretare Angus MacLeod, il fratello di Connor. Anche Siobhán Cullen, Jun Jong-seo, Nassim Lyes e Kevin McKidd hanno ottenuto un ruolo in Highlander, insieme a Marisa Abela e Djimon Hounsou. Chad Stahelski è invece alla regia del film, basato su una sceneggiatura di Kerry Williamson e Mike Finch.