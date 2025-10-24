HomeCinema News2025

Il nuovo libro di M. Night Shyamalan diventa il bestseller n. 1 del New York Times prima dell’adattamento cinematografico

Remain film 2026
fonte: Instagram di M. Night Shyamalan

Il nuovo libro di M. Night Shyamalan, Remain, è appena diventato un grande successo tra i lettori, mentre si avvicina l’adattamento cinematografico. Scritto in collaborazione con l’autore Nicholas Sparks, il romanzo paranormale segue le vicende di un architetto in lutto che incontra una donna misteriosa dopo essersi trasferito a Cape Cod per lavoro.

Con l’adattamento cinematografico con Jake Gyllenhaal e Phoebe Dynevor in uscita il prossimo anno, la Warner Bros. ha ora ripubblicato il recente post della Random House che celebra un importante traguardo raggiunto da Remain. Il post annuncia che il libro è diventato il numero 1 nella classifica dei bestseller del New York Times, congratulandosi sia con Sparks che con Shyamalan.

Remain ha raggiunto questo traguardo in poco più di una settimana, essendo il libro uscito il 14 ottobre. Anche se il post della Warner Bros. afferma che l’adattamento cinematografico sarà nelle sale “presto”, il progetto diretto da Shyamalan è ancora lontano circa un anno, con una data di uscita fissata per il 23 ottobre 2026.

Shyamalan ha confermato sul suo account Instagram che le riprese principali di Remain sono iniziate nel giugno di quest’anno. Le riprese sono terminate ad agosto, il che significa che il progetto è ora in fase di post-produzione. Il film segnerà il seguito del regista a Trap nel 2024, che ha ottenuto recensioni contrastanti dalla critica ma ha avuto un discreto successo al botteghino.

Remain segna una novità per Shyamalan. Il regista scrive solitamente le sceneggiature dei suoi film, tra cui successi come Il sesto senso (1999), Signs (2002) e The Village (2004), ma questo prossimo progetto è stato concepito come una collaborazione narrativa che diventerà sia un romanzo che un film.

Sparks vanta un curriculum impressionante, avendo scritto libri come The Notebook, Dear John e Safe Haven, molti dei quali sono stati adattati in film di successo. L’autore ha scritto 25 libri, tutti diventati best seller del New York Times, il che significa che Remain non è un’eccezione in questo senso.

L’immensa popolarità di Remain dopo solo una settimana e mezzo è un segno promettente per l’adattamento cinematografico. Shyamalan continua a scrivere e dirigere thriller di sicuro successo, e la collaborazione con Sparks in questo caso dovrebbe giocare a favore del progetto.

Il prossimo adattamento segnerà anche la prima collaborazione tra Shyamalan e Gyllenhaal. L’attore è reduce dal successo della serie TV Apple TV+ Presumed Innocent, mentre il remake di Prime Video Road House (2024) è il suo film più recente. Anche Dynevor collabora per la prima volta con Shyamalan ed è nota soprattutto per il suo ruolo in Bridgerton di Netflix.

Con una data di uscita ancora lontana circa un anno, Remain probabilmente non avrà il suo primo trailer per un po’ di tempo. Un teaser trailer arriverà probabilmente nella prossima primavera, ma le immagini promozionali saranno probabilmente rilasciate prima, fornendo un primo sguardo a Gyllenhaal e Dynevor nei panni dei loro personaggi. Per ora, però, i lettori stanno evidentemente apprezzando il libro.

