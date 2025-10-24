Springsteen – Liberami dal nulla avrà un sequel? il regista anticipa: “Se si possono realizzare quattro film sui Beatles, si possono realizzare anche un paio di film su Bruce Springsteen”

Il regista di Springsteen – Liberami dal nulla Scott Cooper ha accennato ai piani per un sequel del film biografico su Bruce Springsteen e a come potrebbe essere realizzato. Il dramma biografico vede Jeremy Allen White interpretare il ruolo del cantautore, descrivendo le sue lotte personali e il suo successo durante la registrazione del suo sesto album, Nebraska. Le recensioni di Springsteen – Liberami dal nulla sono state contrastanti ma positive.

Ciononostante, ciò non ha impedito a Cooper, che ha anche scritto la sceneggiatura del film, di prendere in considerazione l’idea di un sequel. Parlando con Variety all’AFI Fest, il regista ha rivelato di sperare di realizzare un sequel di Springsteen – Liberami dal nulla. Citando il sostegno del vero Springsteen al film, Cooper ha spiegato come ci siano diversi aspetti della vita del cantante che potrebbero diventare film:

Se si possono realizzare quattro film sui Beatles, si possono realizzare anche un paio di film su Bruce Springsteen. Ci sono così tanti capitoli nella vita di Bruce, in tutta serietà, che sono perfetti per essere trasposti sul grande schermo.

È qualcosa di cui, onestamente, Bruce e io abbiamo discusso. Penso che lui ami davvero questo film. Ha amato questa esperienza. Penso che si senta incredibilmente a suo agio con qualcuno che racconta un capitolo molto doloroso della sua vita. Dovresti chiederlo a lui, ma penso che sia pronto per altro.

Il paragone di Cooper con i Beatles fa riferimento a quattro film sulla band diretti da Sam Mendes attualmente in fase di sviluppo. Ciascuno dei quattro film sui Beatles sarà incentrato su un membro del gruppo, offrendo prospettive diverse su eventi simili. Il suo paragone dimostra quante storie della vita di Springsteen potrebbero essere trasposte sul grande schermo.

La vita di Springsteen ha un grande potenziale per film oltre a Deliver Me From Nowhere. Con una carriera decennale ancora in corso, il musicista ha molti momenti della sua vita che potrebbero diventare film. A differenza di altri film biografici musicali, come Elvis o Bohemian Rhapsody, quello su Springsteen lascia la porta aperta a ulteriori sviluppi grazie al suo approccio al periodo storico.

La trama contenuta di Springsteen – Liberami dal nulla offre l’opportunità di realizzare un sequel. Considerando quanto sia stata elogiata la performance di Jeremy Allen White nei panni del musicista, mantenerlo nel ruolo e raccontare una storia su un periodo successivo della vita del cantante sarebbe un approccio potenziale. Tuttavia, al momento della stesura di questo articolo non esistono piani concreti.

Se il film avesse un sequel, The Bear star tornerebbe solo come uno dei fattori. Springsteen ha 21 album in studio, l’ultimo dei quali è Only the Strong Survive del 2022. Se i sequel fossero incentrati su un album in particolare, come Springsteen – Liberami dal nulla si è concentrato su Nebraska, sarebbe un modo creativo per esplorare la sua vita.

Tuttavia, la possibilità di un sequel di Springsteen – Liberami dal nulla dipenderà dal suo rendimento complessivo al botteghino. Con un budget di 55 milioni di dollari, sarà necessario un rendimento modesto affinché il sequel venga approvato. Il film uscirà nelle sale questo fine settimana e solo il tempo dirà se un seguito è davvero nelle carte.