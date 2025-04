Inside Out 3: una delle star conferma che il film è in sviluppo?

Anche se lo studio non ha ancora annunciato nulla di ufficiale, Paul Walter Hauser sembra aver confermato che Inside Out 3 è in lavorazione. La serie animata segue Riley Anderson attraverso le varie fasi della vita e mostra come le emozioni, tra cui Gioia e Ansia, continuino a guidare le sue esperienze di crescita. Il primo film è uscito nel 2015 ed è diventato un successo commerciale per la Pixar, vincendo l’Oscar per il miglior film d’animazione. Quasi un decennio dopo, Inside Out 2 ha nuovamente fatto il botto al botteghino, generando quasi 1,7 miliardi di dollari, e mentre un altro sequel sembra imminente, Inside Out 3 deve ancora essere annunciato.

Durante una recente intervista con ComicBook.com, Paul Walter Hauser, che ha doppiato l’imbarazzo, sembra aver confermato che Inside Out 3 è in fase di sviluppo. L’attore ha rivelato: “Ho sentito che potremmo farne un’altra”, prima di commentare come i film riescano a raggiungere un pubblico più vasto. Hauser ha spiegato come i bambini possano “crescere con esso man mano che invecchiano” e ha espresso gratitudine per Inside Out e altri franchise, tra cui Major League Wrestling e Marvel. Leggi i commenti di Hauser qui sotto:

Pazzesco, è assurdo. Ho sentito che potremmo farne un’altra. Non so quando, come o dove, ma il film ha avuto un grande impatto su persone di tutte le età e credo che la cosa davvero diversa dei film Inside Out rispetto ad altri film d’animazione sia che non tratta i bambini come esseri meno intellettuali. Racconta una storia divertente e brillante, e cresceranno con essa man mano che invecchieranno, capiranno alcune delle altre battute e troveranno una nuova risonanza. Quindi mi piace molto far parte di questi mondi. Voglio dire, si guardi la Pixar, Cobra Kai, sono nel nuovo film dei Fantastici Quattro. Quindi la Marvel e ora MLW, è come se mi piacesse unirmi a queste famiglie e a questi tipi di universi cinematografici che sono e farne parte. È stata una tale gioia, amico.

Cosa significano i commenti di Hauser per Inside Out 3

Gli ultimi commenti di Hauser suggeriscono che Inside Out 3 sarà realizzato, ma quando la Pixar annuncerà ufficialmente i suoi piani per il franchise non è ancora chiaro. Dato il successo del sequel, che ha momentaneamente superato tutti gli altri film d’animazione prima di Ne Zha 2, e l’ottimo risultato dello spinoff Dream Productions in streaming, un terzo capitolo sembra sempre più probabile. Dave Holstein, che ha co-sceneggiato Inside Out 2, aveva precedentemente rivelato a Screen Rant che Riley avrebbe dovuto crescere ancora, e sembrava ottimista riguardo ai film futuri e alla possibilità di rivisitare Riley come genitore.

Introducendo nuove emozioni, tra cui Ansia e Imbarazzo, Inside Out 2 ha stabilito un approccio per ulteriori sequel.

Quando il film finisce, Riley ha iniziato il liceo e un altro episodio potrebbe seguire poco dopo, esplorando la sua vita sociale e le sue potenziali storie d’amore, o anni dopo mentre si prepara a laurearsi. Indipendentemente dal periodo di tempo, Inside Out 3 potrebbe probabilmente stabilire ancora più emozioni con cui Joy e gli altri devono cooperare, e sarà interessante vedere quali saranno scelte.