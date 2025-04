Landman – stagione 2: Billy Bob Thornton parla del ruolo di Demi Moore

Dopo lo scioccante cambio di potere nel finale della prima stagione, Billy Bob Thornton ci svela qualcosa sul ruolo più importante di Demi Moore nella seconda stagione di Landman. La serie, creata da Taylor Sheridan, segue Thornton nei panni di Tommy Norris, il titolare della compagnia petrolifera, mentre cerca di superare una serie di ostacoli che la sua azienda deve affrontare, tra cui i cartelli della droga sul loro territorio e gli incidenti mortali sulle loro trivelle. La prima stagione di Landman si è conclusa con la morte di Monty, interpretato da Jon Hamm, a causa di problemi cardiaci e con Cami, interpretata da Moore, che ha rilevato l’azienda, promuovendo Tommy a presidente.

Ora, come membro della giuria di Contenders di Deadline Hollywood, Billy Bob Thornton ha offerto qualche anticipazione sulla storia della seconda stagione di Landman, attualmente in fase di riprese. Riguardo al ruolo più ampio di Demi Moore nei panni di Cami, ha anticipato che avrà un rapporto più stretto con lei nella nuova stagione, poiché ora deve aiutarla a imparare “come operano queste persone” e informarla sulla “saggezza di strada” che sta dietro al business del petrolio, indicando anche che la sua vita familiare creerà ulteriori complicazioni per lui in questa stagione:

Dato che lei non conosce molto bene il settore petrolifero, sono lì con lei per mostrarle come operano queste persone. Si può conoscere qualcosa a livello intellettuale, ma quali sono le abilità pratiche che stanno dietro? So come trattare con queste persone con cui dovrà avere a che fare. Le dico solo: “Ascolta, alcuni di questi accordi puoi accettarli, ma quando diventa davvero strano e difficile, fammelo sapere, perché conosco questi tizi”. Prima aveva un lavoro davvero difficile e uno molto pericoloso, ora ne ha due. Ora sono una specie di dirigente, un uomo di terra e un padre di famiglia nel bel mezzo di questo tornado. Devo dire che è una situazione piuttosto interessante.

Per quanto riguarda i possibili cambiamenti di Tommy in questa stagione, Thornton ha ammesso con ironia che il suo protagonista Landman rimarrà sostanzialmente lo stesso nella seconda stagione, affermando al contempo che il cambiamento più grande che il pubblico potrebbe notare in questa stagione è una “differenza nel mio guardaroba”. Ecco il resto di ciò che Thornton ha condiviso:

Penso che l’unica differenza nel mio guardaroba quest’anno sia che ogni tanto mi metto una giacca sportiva sopra i jeans e una camicia sformata.

Cosa significano i commenti di Thornton per il ruolo di Tommy nella seconda stagione di Landman

La decisione di Cami di mantenere la proprietà della compagnia petrolifera e di mettere Tommy nella posizione di presidente nel finale della prima stagione di The Landman ha cambiato le carte in tavola per entrambi i personaggi dello show. Il ruolo di Moore è stato criticato per la sua mancanza di profondità nella prima stagione, soprattutto perché è arrivato in un momento di rinascita generale e di rumor per l’Oscar per The Substance. Tra i commenti di Thornton e un recente rapporto sul casting che promette un ruolo più importante per Moore, sembra che Sheridan stia ascoltando di conseguenza alcune critiche della prima stagione.

Tuttavia, con Thornton che indica che Tommy dovrà guidarla attraverso i lati più sordidi del business petrolifero con cui ha spesso avuto a che fare, sembra anche possibile che Cami avrà un ruolo più pratico di Monty nella seconda stagione di Landman. Considerando quanto poco si sappia attualmente del personaggio di Moore a causa del suo ruolo minore nella prima stagione, non è chiaro se abbia esperienza nella gestione di un’impresa, ma questo dà anche a Sheridan l’opportunità di arricchire il suo personaggio stabilendo che abbia una qualche esperienza nel mondo degli affari, sia attraverso l’università che altrove.

Per quanto riguarda Tommy, il suo nuovo lavoro nella seconda stagione di Landman, arriva in un momento interessante della sua vita in generale. Non solo sta rimettendo insieme la sua famiglia con il ritorno di Ainsley e Angela, ma ha anche fatto un accordo con riluttanza con il Galino di Andy Garcia per la sicurezza, gettando anche le basi affinché il signore della droga entri lui stesso nel business del petrolio. Mentre in passato doveva generalmente sottoporre le decisioni a Monty, ora che è presidente della sua azienda, Tommy potrebbe prendere decisioni più coraggiose per mantenere la pace e fare soldi.