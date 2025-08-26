HomeCinema News2025Is This Thing On?, il trailer del film di Bradley Cooper
2025

Is This Thing On?, il trailer del film di Bradley Cooper

Gianmaria Cataldo
Di Gianmaria Cataldo

-

Altri video

È stato pubblicato il primo trailer di Is This Thing On?, il nuovo film del regista Bradley Cooper su un comico stand-up. Oggi Searchlight Pictures ha pubblicato il primo teaser trailer ufficiale. La commedia drammatica di Bradley Cooper sarà poi presentata in anteprima mondiale al New York Film Festival, dove sarà il film di chiusura il 10 ottobre all’Alice Tully Hall del Lincoln Center.

Ispirato alla vita del comico britannico John Bishop, il film racconta la storia della separazione di una coppia sposata, interpretata da Will Arnett e Laura Dern, che sta crescendo due figli. Il marito, Alex, decide di dare una svolta radicale alla sua carriera per diventare un comico professionista nel West Village di New York City.

Searchlight Pictures si occupa della distribuzione del film, che arriverà nelle sale statunitensi dal 19 dicembre. Idealmente, nello stesso periodo arriverà anche nei cinema italiani. Sappiamo però che Andra Day, Christine Ebersole, Ciarán Hinds, Sean Hayes, Peyton Manning e Amy Sedaris completano il cast del film.

Is This Thing On? è il terzo film diretto da Cooper, dopo il biopic Maestro del 2023 e il suo debutto A Star Is Born del 2018. “Questo film non parla della crisi di mezza età, ma della catarsi di mezza età”, ha dichiarato Cooper a Vanity Fair. “A volte ti rendi conto che stai andando alla deriva e che hai perso il timone e la tua stella polare nella vita, e questo ha un impatto negativo su chiunque ti circondi”.

Articolo precedente
Avengers: Doomsday, Chris Evans e Hayley Atwell avrebbero iniziato a girare le loro scene
Articolo successivo
The Brave and the Bold: James Gunn torna a parlare dei ritardi sul film
Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved