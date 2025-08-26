Is This Thing On?, il trailer del film di Bradley Cooper

È stato pubblicato il primo trailer di Is This Thing On?, il nuovo film del regista Bradley Cooper su un comico stand-up. Oggi Searchlight Pictures ha pubblicato il primo teaser trailer ufficiale. La commedia drammatica di Bradley Cooper sarà poi presentata in anteprima mondiale al New York Film Festival, dove sarà il film di chiusura il 10 ottobre all’Alice Tully Hall del Lincoln Center.

Ispirato alla vita del comico britannico John Bishop, il film racconta la storia della separazione di una coppia sposata, interpretata da Will Arnett e Laura Dern, che sta crescendo due figli. Il marito, Alex, decide di dare una svolta radicale alla sua carriera per diventare un comico professionista nel West Village di New York City.

Searchlight Pictures si occupa della distribuzione del film, che arriverà nelle sale statunitensi dal 19 dicembre. Idealmente, nello stesso periodo arriverà anche nei cinema italiani. Sappiamo però che Andra Day, Christine Ebersole, Ciarán Hinds, Sean Hayes, Peyton Manning e Amy Sedaris completano il cast del film.

Is This Thing On? è il terzo film diretto da Cooper, dopo il biopic Maestro del 2023 e il suo debutto A Star Is Born del 2018. “Questo film non parla della crisi di mezza età, ma della catarsi di mezza età”, ha dichiarato Cooper a Vanity Fair. “A volte ti rendi conto che stai andando alla deriva e che hai perso il timone e la tua stella polare nella vita, e questo ha un impatto negativo su chiunque ti circondi”.