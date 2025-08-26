Avengers: Doomsday, Chris Evans e Hayley Atwell avrebbero iniziato a girare le loro scene

Sebbene non fossero stati inclusi nel primo annuncio del cast, sia Chris Evans che Hayley Atwell dovrebbero riprendere i rispettivi ruoli di Steve Rogers e Peggy Carter in Avengers: Doomsday, e lo scooper Daniel Richtman riferisce ora che avrebbero già iniziato a girare le loro scene. Le possibilità di intravedere gli attori nelle foto dal set sembrano scarse, dato che non si è più girato in esterni da quando quelle prime immagini della X-Mansion e di un Sentinel abbattuto sono finite online a maggio.

Sebbene i dettagli della trama siano ancora segreti, si vocifera che il Dottor Destino (Robert Downey Jr.) prenderà di mira Rogers per il suo ruolo nel causare le incursioni multiversali quando è tornato al passato in Avengers: Endgame per vivere la sua vita con Peggy. La teoria prevalente è che queste incursioni abbiano in qualche modo portato a una perdita devastante per Victor Von Doom, che ora è deciso a vendicarsi.

Dal canto suo, Evans ha recentemente affermato di essere “felicemente in pensione” per quanto riguarda il Marvel Cinematic Universe e di non avere alcuna intenzione di riprendere il suo ruolo più famoso. Durante un’intervista con Screen Rant, l’attore ha ribadito con fermezza che non tornerà, pur ammettendo di essere “triste non essere di nuovo con la banda, ma sono sicuro che stanno facendo qualcosa di incredibile, e sono sicuro che sarà ancora più difficile quando uscirà e ti sentirai come se non fossi stato invitato alla festa”.

Prima dell’uscita di Avengers: Infinity War, c’erano molte speculazioni sul fatto che Rogers avrebbe abbandonato il personaggio di Capitan America per vestire i panni di Nomad, e anche se alla fine ha abbracciato lo spirito del vigilante errante nel film, non ha mai assunto ufficialmente quel ruolo. È però stato suggerito che Rogers assumerà il ruolo di Nomad in Avengers: Doomsday… forse dopo la morte di Peggy per mano di Doom? Ovviamente sarebbe una svolta piuttosto cupa per la storia, ma darebbe alla versione più giovane di Rogers una scusa per riprendere lo scudo e creare un conflitto con il villain.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd / Ant-Man, Simu Liu / Shang-Chi, Tom Hiddleston / Loki, Lewis Pullman / Bob-Sentry, Florence Pugh / Yelena, Danny Ramirez / Falcon, Ian McKellen / Magneto, Sebastian Stan / Bucky, Winston Duke / M’Baku, Chris Hemsworth / Thor, Kelsey Grammer / Beast, James Marsden / Cyclops, Channing Tatum / Gambit, Wyatt Russell / U.S. Agent, Vanessa Kirby / Sue Storm, Rebecca Romijn / Mystique, Patrick Stewart / Professor X, Alan Cumming / Nightcrawler, Letitia Wright / Black Panther, Tenoch Huerta Mejia / Namor, Pedro Pascal / Reed Richards, Hannah John-Kamen / Ghost, Joseph Quinn / Johnny Storm, David Harbour / Red Guardian, Robert Downey Jr. / Doctor Doom, Ebon Moss-Bachrach / La Cosa, Anthony Mackie / Captain America.