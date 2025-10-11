La Resurrezione di Cristo: Jim Caviezel non sarà nel sequel

Come riportato per la prima volta da Page Six, Mel Gibson sta attualmente incontrando alcuni attori a Roma per affidare loro i ruoli di Gesù, originariamente interpretato da Jim Caviezel, e Maria Maddalena, interpretata da Monica Bellucci. La notizia arriva mentre la produzione dei sequel di La Passione di Cristo si prepara a iniziare le riprese per una data di uscita prevista nel 2027.

La Passione di Cristo descriveva le ultime ore di vita di Gesù, compresa la sua crocifissione. Ora, Gibson racconterà la storia della resurrezione di Gesù nel corso di due film: La resurrezione di Cristo: Parte prima, in uscita il 26 marzo 2027, e La resurrezione di Cristo: Parte seconda, il 6 maggio 2027; queste date corrispondono al Venerdì Santo e al giorno dell’Ascensione nel calendario cristiano del 2027.

Una delle ragioni addotte per il cambio di cast era legata a ciò che sarebbe stato necessario fare per ringiovanire digitalmente gli attori. Come è noto, la resurrezione di Gesù avvenne tre giorni dopo la sua crocifissione, ma sono passati 21 anni dall’uscita di La Passione di Cristo. Anche la programmazione è stata citata come un ostacolo.

Al momento della sua uscita, La Passione di Cristo è stato il film vietato ai minori con il maggior incasso di tutti i tempi al botteghino statunitense, con 370 milioni di dollari. Ha mantenuto questo record fino a quando Deadpool & Wolverine non lo ha quasi raddoppiato nel 2024.

Sebbene il film di Gibson abbia chiaramente colpito il pubblico, i critici sono stati meno favorevoli. Il film ha ottenuto un punteggio del 49% su Rotten Tomatoes. Tra le critiche mosse al film c’è il livello di violenza utilizzato da Gibson. Il film ha comunque ricevuto tre nomination agli Oscar per la migliore fotografia, la migliore colonna sonora originale e il miglior trucco.

Oltre alla regia, Gibson sta co-scrivendo la sceneggiatura di The Resurrection of the Christ con Randall Wallace, che ha già lavorato con Gibson in Braveheart e We Were Soldiers, ricevendo una nomination all’Oscar per la sceneggiatura del primo film. Gibson ha descritto la sceneggiatura come un “viaggio acido”.

Gibson è stato dietro la macchina da presa come regista per l’ultima volta nel 2025 con Flight Risk. È degno di nota il fatto che abbia realizzato The Resurrection of the Christ così rapidamente dopo, considerando che prima di Flight Risk Gibson aveva diretto solo due film nei 21 anni successivi alla Passione d Cristo: Apocalypto nel 2006 e Hacksaw Ridge nel 2016.

In quel periodo, Gibson si è trovato coinvolto in diverse controversie fuori dallo schermo a causa del suo alcolismo e dei suoi commenti odiosi. Nel 2020 Gibson ha dichiarato di essere sobrio da 10 anni. Lionsgate è la casa di produzione che distribuisce i film The Resurrection of the Christ.