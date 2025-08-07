James Cameron avverte: IA e armi possono causare un’apocalisse alla Terminator

James Cameron starà pur esplorando come l’intelligenza artificiale possa aiutare nella regia di film di successo, ma è comunque consapevole che la sua serie Terminator potrebbe diventare realtà se l’IA finisse nelle mani sbagliate. In un’intervista con Rolling Stone per promuovere l’uscita del libro “Ghosts of Hiroshima”, che intende adattare in un film, il regista premio Oscar ha affermato che una corsa agli armamenti basata sull’IA è uno scenario estremamente pericoloso.

“Penso che ci sia ancora il pericolo di un’apocalisse in stile ‘Terminator’ in cui si combinano l’IA con i sistemi d’armi, anche fino al livello dei sistemi d’arma nucleari, della difesa nucleare, di tutto questo”, ha detto Cameron. “Poiché il teatro delle operazioni è così rapido, i tempi di decisione sono così veloci, ci vorrebbe una super intelligenza per essere in grado di elaborarli, e forse saremo intelligenti e manterremo un essere umano nel circuito. Ma gli esseri umani possono fallire e sono stati commessi molti errori che ci hanno portato sull’orlo di incidenti internazionali che avrebbero potuto portare a una guerra nucleare. Quindi non lo so”.

“Mi sembra che siamo a un punto di svolta nello sviluppo umano, in cui ci sono tre minacce esistenziali: il clima e il degrado generale del mondo naturale, le armi nucleari e la superintelligenza”, ha aggiunto. “Si stanno manifestando e raggiungendo il picco tutte contemporaneamente. Forse la superintelligenza è la risposta. Non lo so. Non lo sto prevedendo, ma potrebbe essere”.

La serie di film Terminator di Cameron è iniziata nel 1984 con Arnold Schwarzenegger nel ruolo del protagonista. Il film è ambientato in un mondo in cui una rete di difesa dotata di intelligenza artificiale chiamata Skynet ha acquisito autocoscienza e ha conquistato l’umanità. A quarant’anni di distanza da quel primo film, Cameron torna dunque a lanciare un monito a riguardo, che dati i recenti e rapidi sviluppi nel campo delle intelligenze artificiali inizia a suonare tutt’altro che esagerato.

James Cameron e l’intelligenza artificiale applicata ai film

Per quanto riguarda Hollywood e l’intelligenza artificiale, James Cameron ha dichiarato in un’intervista divenuta virale con CTV News nel 2023 che dubitava che l’intelligenza artificiale potesse mai inventare una “buona storia” in grado di sostituire gli sceneggiatori. “Personalmente non credo che una mente disincarnata che si limita a rigurgitare ciò che altre menti incarnate hanno detto – sulla vita che hanno vissuto, sull’amore, sulla menzogna, sulla paura, sulla mortalità – e che mette tutto insieme in un miscuglio di parole per poi rigurgitarlo… Non credo che questo potrà mai avere qualcosa in grado di commuovere il pubblico“.

“Bisogna essere umani per scrivere qualcosa del genere. Non conosco nessuno che stia anche solo pensando di affidare la scrittura di una sceneggiatura all’intelligenza artificiale“. Cameron sta piuttosto riflettendo su come l’intelligenza artificiale possa aiutare a facilitare la realizzazione di film di successo in un contesto di costi di produzione alle stelle. Il regista ha annunciato nel settembre 2024 che sarebbe entrato a far parte del consiglio di amministrazione di Stability AI, la società dietro il modello di conversione da testo a immagine Stable Diffusion.

All’inizio di quest’anno, nel podcast “Boz to the Future”, ha affermato che il futuro della produzione di film di successo dipende dalla capacità di “dimezzare i costi degli effetti speciali”. “Se vogliamo continuare a vedere il tipo di film che ho sempre amato, che mi piace realizzare e che andrei a vedere – Dune, Dune – Parte Due o uno dei miei film o film con effetti speciali e CG – dobbiamo capire come dimezzare i costi”, ha detto Cameron parlando di come l’IA potrebbe essere utile.

“Non si tratta di licenziare metà del personale della società di effetti speciali. Si tratta di raddoppiare la loro velocità di completamento di una determinata ripresa, in modo che il ritmo sia più veloce e il ciclo di produzione più rapido, e gli artisti possano passare ad altre cose interessanti e poi ad altre cose interessanti, giusto? Questa è la mia visione al riguardo”.