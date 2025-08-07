Lanterns: nuovo ingresso nel cast della serie DC

Il giovane attore emergente Cary Christopher (Days of Our Lives, Mr. Mom) sarà guest star in Lanterns, la serie basata sui personaggi dei fumetti DC. La serie, ideata da Chris Mundy, Damon Lindelof e Tom King, segue le vicende del nuovo recluta John Stewart (Aaron Pierre) e della leggenda delle Lanterne Verdi Hal Jordan (Kyle Chandler), due poliziotti intergalattici coinvolti in un oscuro mistero sulla Terra mentre indagano su un omicidio nel cuore dell’America.

Stando a quanto riportato da Deadline, Christopher interpreterà il giovane Noah, un ragazzo educato e affascinante di una piccola città. Molto dotato per la sua età e bravo in tutto ciò che fa, è felice soprattutto quando gioca a football. Resta da vedere quale sarà il ruolo effettivo di questo personaggio nella serie. Che possa a sua volta affermarsi come futura Lanterna Verde? Per il momento non resta che attendere maggiori novità sulla serie.

Lanterns è la storia di una coppia di Lanterne Verdi

“Questa è la storia di una coppia di Lanterne Verdi John Stewart e Hal Jordan”, ha detto Gunn del progetto quando è stato annunciato per la prima volta. “Ci sono altre Lanterne Verdi sparse qua e là, ma questa è in realtà una serie TV ambientata sulla Terra, quasi come True Detective, con un paio di Lanterne Verdi che sono poliziotti spaziali che sorvegliano Precinct Earth e scoprono un terrificante mistero che si collega alla nostra più grande storia del DCU.”

Il creatore di Lost e Watchmen, vincitore di un Emmy Award, Damon Lindelof, sta lavorando alla sceneggiatura dell’episodio pilota insieme allo showrunner di Ozark Chris Mundy e all’acclamato scrittore di fumetti Tom King. James Hawes di Slow Horses ha diretto i primi due episodi.

Chris Mundy (True Detective: Night Country) è showrunner e produttore esecutivo e scriverà Lanterns con Damon Lindelof (Watchmen) e lo sceneggiatore di fumetti Tom King (Supergirl). Il cast include Aaron Pierre nel ruolo di John Stewart, Kyle Chandler in quello di Hal Jordan (precedentemente interpretato da Ryan Reynolds nel famigerato film del 2011 Lanterna Verde) e Ulrich Thomsen in quello di Sinestro. Kelly Macdonald, Garret Dillahunt, Poorna Jagannathan, Nicole Ari Parker, Jason Ritter, J. Alphonse Nicholson e Jasmine Cephas Jones completano il cast di supporto. Sappiamo infine che il Guy Gardner di Nathan Fillion, che ha fatto il suo debutto nel reboot di Superman di James Gunn, avrà un ruolo di supporto nella serie.