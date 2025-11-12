HomePersonaggi

Arnold Schwarzenegger: 10 cose che non sai sull’attore

Di Gianmaria Cataldo

-

Seguici su Google News

Attore, culturista e imprenditore, Arnold Schwarzenegger si è negli anni imposto come una vera e propria icona culturale, capace di dar vita a primati che lo hanno reso un apripista per generazioni successive di interpreti e sportivi. Grazie ai suoi ruoli, ha poi dato nuovo prestigio al genere action, e con il suo carisma si è sempre dimostrato capace di affrontare generi e situazioni diverse tra loro. Ad oggi, è ancora uno dei massimi e ineguagliati interpreti del suo genere.

Ecco 10 cose che non sai su Arnold Schwarzenegger.

Arnold Schwarzenegger: i suoi film

  1. Ha recitato in celebri lungometraggi. Dopo alcuni iniziali ruoli cinematografici, Schwarzenegger diventa celebre grazie a Conan il barbaro (1982), Conan il distruttore (1984) e Terminator (1984). Diventa una star internazionale, ottenendo parti da protagonista in Commando (1985), Predator (1987), I gemelli (1988, con Danny DeVito), Atto di forza (1990), Un poliziotto alle elementari (1990), Terminator 2 – Il giorno del giudizio (1991), Last Action Hero (1993), True Lies (1994) e Batman & Robin (1997). Dopo Terminator 3 – Macchine ribelli (2003) si prende una pausa per la carriera politica, tornando in cinema con I mercenari 2 (2012), Escape Plan (2013), Contagious (2015), Aftermath (2017) e Terminator – Destino oscuro (2019). Recentemente ha recitato in FUBAR (2023-2025, serie Netflix), The Man with the Bag (2025) e in un cameo in Predator: Killer of Killers (2025).
  2. È stato anche regista. Agli inizi degli anni ’90, Schwarzenegger ha diretto l’episodio The Switch della serie I racconti della cripta (1990), esperienza che descrisse come «pazzesca» e “in estasi”. Nel 1992 ha replicato dirigendo il TV-movie Eroe per famiglie.
  3. Si è affermato come produttore. Grazie al suo fiuto imprenditoriale, ha prodotto diversi film e documentari, tra cui titoli da lui interpretati come Last Action Hero, Contagious, Aftermath, The Iron Mask, e progetti come Il 6° giorno (2000), Le meraviglie del mare (2017), The Game Changers (2018) e le serie Superhero Kindergarten e Outrider.

Arnold Schwarzenegger filmArnold Schwarzenegger: vita privata

  1. Ha sposato una giornalista. Nel 1986 Arnold ha sposato Maria Shriver, nipote del presidente Kennedy, dopo aver intrapreso una relazione nel 1977. In seguito al matrimonio, hanno avuto quattro figli: nel 1989, 1991, 1993 e 1997.
  2. Hanno divorziato dopo 25 anni. Nel maggio 2011 la coppia annuncia la separazione, dopo la rivelazione di un figlio avuto da Schwarzenegger nel 1997 da un’altra donna. Nonostante la separazione, i rapporti sono rimasti buoni, continuando a crescere i figli insieme.

Arnold Schwarzenegger: patrimonio e social

  1. Possiede un ricco patrimonio. La carriera da attore, unita a quella imprenditoriale e politica, ha permesso a Schwarzenegger di accumulare un patrimonio stimato intorno ai 400 milioni di dollari.
  2. Ha un account personale su Instagram. Schwarzenegger conta oltre 20 milioni di follower. Condivide opinioni politiche, momenti della vita quotidiana e contenuti legati ai suoi progetti cinematografici.

Terminator 2 - Il giorno del giudizio Edward Furlong Arnold SchwarzeneggerArnold Schwarzenegger: curiosità sul set

  1. Non credeva che Terminator avrebbe avuto successo. Quando gli fu presentato il progetto del 1984, pensava sarebbe stata solo una piccola distrazione rispetto a ruoli più importanti. Il successo commerciale lo costrinse a ricredersi e a riprendere il ruolo per i sequel.
  2. Ha dovuto esercitarsi a lungo con le armi. Sul set di Terminator, Schwarzenegger si allenò per usare diversi tipi di armi da fuoco, sviluppando l’automaticità quasi “robotica” richiesta dal personaggio, anche con entrambe le mani.

Arnold Schwarzenegger: età, altezza e situazione attuale

  1. È nato a Thal, in Austria, il 30 luglio 1947. Schwarzenegger è alto 188 cm. Dopo aver ricoperto ruoli politici fino al 2011, oggi è impegnato in nuove produzioni cinematografiche e televisive, come FUBAR, The Man with the Bag e il ritorno nel franchise Predator.

Articolo precedente
MonteCarlo Film Festival de la Comédie: 12-15 novembre 2025, il programma
Articolo successivo
Super Mario Galaxy – Il Film: il trailer!
Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved