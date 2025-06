Wonder Woman: James Gunn conferma che un film è in fase di scrittura

I DC Studios stanno ufficialmente sviluppando un nuovo film su Wonder Woman, presumibilmente come parte dell’universo DC. Attualmente, l’universo DC di James Gunn sta lavorando al Capitolo 1: “Gods and Monsters” con vari film e serie TV in lavorazione basati sugli amati personaggi DC. Tuttavia, un’eroina che molti si stanno chiedendo quando tornerà sullo schermo è Wonder Woman. Con l’arrivo di Superman di David Corenswet a luglio e il reboot di Batman, The Brave and The Bold, in fase di sviluppo, finalmente ci sono grandi novità per l’eroina di Themyscira.

In una nuova intervista con Entertainment Weekly, Gunn ha parlato dello status dell’eroina nel franchise DCU, così come della serie prequel, Paradise Lost, in fase di sviluppo dal 2023. Ora, sembra che un vero e proprio film su Wonder Woman stia finalmente prendendo forma. Gunn ha infatti confermato: “Stiamo lavorando su Wonder Woman. La sceneggiatura di Wonder Woman è in fase di scrittura”. Il co-CEO della DC Studios ha poi fornito un aggiornamento su Paradise Lost, affermando che i progressi sono “lenti, ma ci sono”.

Cosa significa la conferma di James Gunn del film su Wonder Woman

Per quanto sia entusiasmante che un film DCU su Wonder Woman sia nelle prime fasi di sviluppo, ci sono diversi fattori chiave da tenere in considerazione su ciò che questo significa per il franchise DCU. Da quanto Gunn ha condiviso in precedenza, un film non va avanti fino a quando la sceneggiatura non è stata finalizzata, quando hanno una visione creativa chiara di ciò che vogliono fare con il personaggio e la sua storia. Sebbene il progetto sia attualmente in fase di scrittura, al momento non c’è un regista assegnato al progetto, il che significa anche che il casting non avverrà a breve, dato che potrebbero volerci un paio d’anni prima che il film venga realizzato.

Dato che si tratta di uno degli eroi più popolari di tutti i tempi della DC, la DC Studios non affretterà la realizzazione di un film dedicato a lei, soprattutto dopo che molti progetti sui supereroi non sono stati sviluppati adeguatamente durante l’era dei film DCEU. Questo rende l’attesa per il ritorno di Diana sul grande schermo ancora più degna, poiché sarà più gratificante vedere un film forte realizzato appositamente per lei. Tuttavia, è comunque fantastico avere finalmente la conferma da parte di Gunn che un film su Wonder Woman fa parte dei piani della DCU.