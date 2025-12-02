Timothée Chalamet ottiene il secondo miglior punteggio su Rotten Tomatoes con il debutto di Marty Supreme della A24

Sono arrivate le recensioni di Marty Supreme di Josh Safdie. Interpretato dal due volte candidato all’Oscar Timothée Chalamet, Marty Supreme è liberamente ispirato alla carriera del vero giocatore di ping-pong Marty Reisman, reimmaginato come Marty Mauser. Le prime reazioni a Marty Supreme sono state estremamente positive, posizionandolo come uno dei principali contendenti ai premi, ora supportato da recensioni complete.

Sostenuto da A24, Marty Supreme vede anche la partecipazione di Gwyneth Paltrow, Odessa A’zion, Kevin O’Leary e Tyler, the Creator, e uscirà nelle sale il 25 dicembre. Il film è co-sceneggiato da Ronald Bronstein, che ha anche scritto Uncut Gems con Josh Safdie e suo fratello Benny, e si sta rivelando un’impresa determinante per la carriera di Chalamet.

Infatti, Marty Supreme ha debuttato con un punteggio critico del 95% su Rotten Tomatoes, diventando attualmente uno dei film più apprezzati della carriera di Chalamet. È il film più apprezzato che si possa dire appartenga all’attore, poiché l’unico a superarlo è il lungometraggio di Greta Gerwig Lady Bird, in cui Chalamet ha un piccolo ruolo secondario.

Questo punteggio conferma essenzialmente le categorie in cui molti esperti hanno ipotizzato che Marty Supreme entrerà tra i candidati agli Oscar 2026. A questo punto è quasi garantito che sarà candidato come Miglior Film, Miglior Sceneggiatura Originale, forte contendente per il Miglior Regista e alcune categorie tecniche e artigianali. E il Miglior Attore sembra essere una corsa persa da Chalamet.

Secondo le recensioni, Marty Supreme condivide Uncut Gems il tono caotico, ma brilla come un film sportivo non convenzionale sull’arroganza del protagonista.

Marty Supreme deve ancora affrontare il botteghino e condividerà la data di uscita con The Testament of Ann Lee e una distribuzione limitata di No Other Choice. Quest’ultimo potrebbe avere un successo più sorprendente perché non sarà immediatamente disponibile su larga scala, ma gli altri due potrebbero competere per il titolo di ultimo grande successo al botteghino di questa stagione di premi.

Tuttavia, le recensioni indicano generalmente che Marty Supreme è il film più forte, con molti elementi che piaceranno al grande pubblico. Questa impresa solitaria di Safdie non sembra poter superare One Battle After Another, Sinners e Hamnet, ma si preannuncia come qualcosa di imponente e speciale, e potrebbe finalmente far vincere a Chalamet l’ambito premio.